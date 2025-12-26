Το καπιτονέ παλτό από τα Stradivarius που θα φορέσεις με τα πάντα – Άνετο και κομψό
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
26 Δεκεμβρίου 2025
Ο χειμώνας έχει δείξει ήδη το αληθινό του πρόσωπο κι αν δεν έχεις βρει ακόμη το αγαπημένο σου παλτό, το βρήκαμε εμείς για εσένα και δεν είναι άλλο από ένα μαύρο καπιτονέ παλτό, ευέλικτο και στιλάτο, ιδανικό για κάθε περίσταση.
Με μια έρευνα ανακαλύψαμε ένα μαύρο παλτό από τα Stradivarius, ό,τι πρέπει για εσένα που συνδυάζεις την άνεση με την κομψότητα και την ευελιξία με το στιλ.
Το καπιτονέ παλτό από τα Stradivarius που θα φορέσεις με τα πάντα – Άνετο και κομψό
Πρόκειται για ένα μακρύ καπιτονέ παλτό με ψηλό γιακά με κουκούλα και μακρύ μανίκι που καταλήγει σε ελαστικό σαν κομμένα γάντια.
Δες το εδώ
Διαθέτει μπροστινές τσέπες με φλις επένδυση και κλείσιμο με φερμουάρ, μπροστινό κλείσιμο με κρυφό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης με πατιλέτα με κουμπιά τρουκ.
Σε ό,τι αφορά το στιλ, μπορείς να το συνδυάσεις με το αγαπημένο σου φόρεμα και τις ψηλές σου μπότες, με ένα κοστούμι για το office look σου, με ένα τζιν και πλεκτό αλλά ακόμα και ένα athleisure look με sneakers.
Δες το εδώ
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.