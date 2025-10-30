Το παλτό στο οποίο ορκίζονται Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Κένταλ Τζένερ ταιριάζει σε κάθε γυναίκα - Βρήκαμε 5 για να διαλέξεις

Είναι το απόλυτο must-have της σεζόν και ταιριάζει σε κάθε σιλουέτα

Καθώς το φθινόπωρο μάς οδηγεί δειλά δειλά προς τον χειμώνα, οι γυναίκες της μόδας προσθέτουν στις συλλογές τους ολοένα και περισσότερα items που χαρίζουν ευελιξία και στιλ χωρίς κόπο, με τα παλτό φυσικά να μπαίνουν στη λίστα με τα must have της εποχής.

Από τα cropped μέχρι τα κλασικά δερμάτινα και από τις καμπαρντίνες στα πρακτικά barn jackets, τα οποία είδαμε να επανέρχονται δυναμικά φέτος, οι επιλογές είναι πολλές ωστόσο, υπάρχει πάντα ένα κομμάτι που δεν λείπει από την γκαρνταρόμπα των πιο κομψών και ενημερωμένων γυναικών της μόδας, το διαχρονικό μαύρο παλτό.

Η μόδα φέτος βλέπουμε να ακροβατεί ανάμεσα στο σύγχρονο utilitarian ύφος και το ανεπιτήδευτο chic. Τα barn jackets, με τη ρουστίκ αισθητική τους είναι ιδανικά για city looks, ενώ τα κλασικά biker jackets συνεχίζουν να δίνουν μια δόση rock δυναμισμού σε κάθε εμφάνιση, παρ’ όλα αυτά, ένα item ξεχωρίζει για την απλότητα και την ευελιξία του, την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση αλλά και για να φοριέται από κάθε γυναίκα ανεξαρτήτου στιλ, το μακρύ, μαύρο παλτό.

Το παλτό στο οποίο ορκίζονται η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Κένταλ Τζένερ ταιριάζει σε κάθε γυναίκα



Σκέψου, η petite Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η ψηλόλιγνη Κένταλ Τζένερ το έχουν προσθέσει ήδη στις συλλογές τους, αποδεικνύονταν πως, το ίδιο παλτό, μπορεί να φορεθεί από κάθε γυναίκα. Η Κένταλ για παράδειγμα επέλεξε να το φορέσει με ένα τζιν, basic t-shirt, κασκόλ, μαύρη τσάντα και γυαλιά ενώ η Σαμπρίνα είπε «ναι» σε μια πιο cozy επιλογή με φαρδύ παλτό, loose jean και oversized καρό κασκόλ.

someone cast sabrina carpenter in a fall rom-com immediately pic.twitter.com/rtIbgkjeMQ — Bustle (@bustle) October 28, 2025

Γιατί να το επιλέξεις; Το μαύρο παλτό είναι το ρούχο που μπορεί να ολοκληρώσει κάθε outfit. Ταιριάζει με ό,τι κι αν φορέσεις, από τζιν και sneakers μέχρι midi φορέματα και μπότες. Είναι κομψό και πρακτικό και πάνω απ’ όλα, διαχρονικό.

October 27, 2025 | Kendall Jenner out and about in SoHo, New York City.



📸 More pics: https://t.co/fuSJUgosVt pic.twitter.com/8IRDxHchHf — Kendall’s Gallery (@kendalljbrs) October 28, 2025

Η μίνιμαλ γραμμή του προσφέρει ευελιξία για κάθε περίσταση, ενώ το χρώμα του λειτουργεί σαν καμβάς για να πειραματιστείς με υφές, prints και αξεσουάρ. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές για εσένα ώστε να το προσθέσεις στη συλλογή σου.

Δες παρακάτω τις επιλογές

