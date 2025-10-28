Προσφέρει άνεση και κίνηση χωρίς να χάνει πόντους στιλ

Η μόδα δεν γνωρίζει από ηλικιακά όρια και «πρέπει», ανεξαρτήτως ηλικίας και στιλ λοιπόν κάθε outfit αρκεί να συνδυάζει την άνεση και τη φινέτσα, με το wideleg παντελόνι να είναι ένα από τα πιο ευέλικτα και σικάτα item της γκαρτναρόμπας κάθε γυναίκας.

Το wide-leg παντελόνι, είτε είναι τζιν, είτε υφασμάτινο, διατηρεί διαχρονικά τη θέση του στη μόδα καθώς η γραμμή του ταιριάζει σε όλους τους σωματότυπους, προσφέροντας άνεση και κίνηση χωρίς να χάνει πόντους στιλ.

Η φαρδιά του γραμμή δημιουργεί ισορροπία στη σιλουέτα, ενώ μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί από ένα casual πρωινό look έως μια πιο κομψή βραδινή εμφάνιση, πώς όμως θα το φορέσεις με τον καλύτερο τρόπο αν είσαι άνω των 50 και θέλεις να αναδείξεις με τον καλύτερο τρόπο, τόσο το στιλ, όσο και την προσωπικότητά σου;



Wideleg παντελόνι άνω των 50: Πώς να το φορέσεις για να αναβαθμίσεις το στιλ σου

Κλασικό με μια πινελιά θηλυκότητας

Συνδύασε ένα σκούρο wide-leg τζιν με ένα πλεκτό top που έχει ιδιαίτερο ντεκολτέ ή λεπτομέρειες στον γιακά και ολοκλήρωσε με μπότες με μυτερή μύτη. Έτσι θα δώσεις εφέ ψηλόλιγνης σιλουέτας χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Παίξε με τα prints

Ένα πουκάμισο με print δίνει ένταση και ενδιαφέρον σε κάθε outfit. Αν το συνδυάσεις με sneakers και μια τσάντα θα δημιουργήσεις ένα all day μοντέρνο και πρακτικό look για τις καθημερινές σου εξόδους στην πόλη.

Το τολμηρό λευκό

Λευκό wide-leg παντελόνι με ένα βουργουνδί τοπ; Ναι, μπορεί το λευκό να μοιάζει μια τολμηρή επιλογή, αποπνέει όμως κομψότητα και πολυτέλεια, ιδίως όταν συνδυάζεται με ψηλοτάκουνα και χρυσά αξεσουάρ.

Casual αλλά προσεγμένο

Ένα υφασμάτινο ή ένα τζιν wideleg συνδυασμένο με ένα απλό t-shirt και ένα cardigan ή ένα blazer μπορεί να δείχνει απλό αλλά αν επιλέξεις σωστές αναλογίες και ένα όμορφο ζευγάρι loafers, θα δείχνει ανεπιτήδευτα στιλάτο, με μια μοναδική νότα φρεσκάδας που θα σε συνοδεύει όλη την ημέρα.

