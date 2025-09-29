Η αλλαγή στην εμφάνισή της που "έσβησε" χρόνια από το πρόσωπό της.

Νέα μέρα, νέο hair inspo, το οποίο έρχεται κατευθείαν από το Hollywood. Αυτή τη φορά, η Ντέμι Μουρ θέλησε να εμπνεύσει τις θαυμάστριές της, προτίνοντας το ιδανικό κούρεμα για κάθε γυναίκα άνω των 60.

Η Ντέμι Μουρ με το ωραιότερο κούρεμα για γυναίκες άνω των 60

Πριν από λίγες μέρες, αποφάσισε να διανθίσει την κουπ της με αφέλειες, μια πολύ έξυπνη επιλογή για μετά τα 60, αφού εκτός από το ότι δείχνουν πολύ νεανικές, καμουφλάρουν περίτεχνα τα σημάδια γήρανσης στο μέτωπο και το πόδι της χήνας.

IG @dimitrishair

Αντί για full bangs, η ηθοποιός επίλεξε wispy bangs, δηλαδή τις μακριές, αραιές αφέλειες που αγαπούν οι Γαλλίδες. Το συγκεκριμένο στιλ εκτός από το ότι είναι πολύ κολακευτικό, είναι και "ευέλικτο" στο styling, αφού τα μαλλιά μπορούν πολύ εύκολα να μαζευτούν πίσω αν χρειαστεί. Σε συνδυασμό με τα μακριά layers, οι αφέλειες πλαισιώνουν όμορφα το πρόσωπό της, τονίζοντας τις γωνίες του και ταυτόχρονα καμουφλάροντας τα σημάδια γήρανσης.

IG @dimitrishair

Αν και πολύ κολακευτική, η συγκεκριμένη αλλαγή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι μόνιμη, καθώς όπως αποκάλυψε ο κομμωτής της, Δημήτρης Γιαννέτος, το hair makeover της έγινε στα πλαίσια του πρωταγωνιστικού ρόλου της στο νέο film του οίκου Gucci. "Με το που δημιουργήσαμε τα 'Gucci bangs', ξέραμε πως ήταν το σωστό look για το film", έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram.

Το film του οίκου Gucci

Για τη συλλογή SS26 ο οίκος Gucci παρουσίασε μια ταινία μικρού μήκους 30 λεπτών με πρωταγωνίστρια την Demi Moore και τους Edward Norton, Ed Harris, Elliot Page, Keke Palmer, Alia Shawkat, Julianne Nicholson, Heather Lawless, Ronny Chieng, Kendall Jenner και Alex Consani να υποδύονται χαρακτήρες της οικογένειας Gucci (aka La Famiglia). Το «The Tiger» film σε σκηνοθεσία των Spike Jonze και Halina Reijn ουσιαστικά αντικατέστησε την παραδοσιακή πασαρέλα με τον Demna να γυρίζει έτσι νέα σελίδα στην ιστορία του οίκου.