Το γαλλικό κούρεμα που θα κρύβει τα σημάδια γήρανσης.

Για αντιγηραντικές κρέμες, έχεις σίγουρα ακούσει. Για αντιγηραντικά κουρέματα όμως; Αν νιώθεις πως το στιλ σου και η skincare ρουτίνα σου δεν σε κάνει να δείχνεις όσο νέα θα ήθελες, ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξεις κούρεμα. Δεν είναι όμως όλα τα κουρέματα ίδια. Άντλησε έμπνευση από τις Γαλλίδες fashionistas και τις πιο stylish celebrities του Hollywood και διάνθισε την κουπ σου με αφέλειες.

Αφέλειες: Το κομψό κούρεμα που "κρύβει" χρόνια από το πρόσωπο

Μια επίσκεψη στο κομμωτήριο πάντα αυξάνει την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας και βελτιώνει τη διάθεσή της. Το σωστό κούρεμα όμως μπορεί όχι απλά να ανανεώσει την εμφάνισή της, αλλά να την κάνει να δείχνει ακόμα και δέκα χρόνια νεότερη. Ένα τέτοιο κούρεμα είναι οι αφέλειες, μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές των celebrities του Hollywood άνω των 50.

Γιατί να κόψεις αφέλειες;

Το συγκεκριμένο cut καμουφλάρει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές στο μέτωπο, αλλά και "το πόδι της χήνας", ενώ παράλληλα χαρίζει μια κοριτσίστικη ανεμελιά, που δείχνει εξαιρετικά σαγηνευτική. Επιπλέον, "γλυκαίνει" τα χαρακτηριστικά του προσώπου, "κρύβοντας" κατά συνέπεια χρόνια από τη συνολική εμφάνιση.

IG @maralafontan

Τι αφέλειες να επιλέξεις;

Οι χαλαρές αφέλειες, γνωστές και ως wispy bangs, είναι ιδανικές για εσένα που αναζητάς ένα low maintenance look, αλλά και για εσένα που αγαπάς το γαλλικό στιλ. Αν τώρα θέλεις να κάνεις statement με την εμφάνισή σου, προτίμησε αυστηρές, full bangs, αφέλειες δηλαδή που φτάνουν μέχρι το ύψος των φρυδιών, καλύπτοντας όλο το μέτωπο και καμουφλάροντας έτσι τέλεια τα σημάδια γήρανσης. Αν θέλεις να φαίνεσαι καλά ενημερωμένη για όλα τα τελευταία trends, διάνθισε την κουπ σου με curtain bangs, δηλαδή αφέλειες, που ανοίγουν στη μέση. Το συγκεκριμένο στιλ πλαισιώνει όμορφα το πρόσωπο και "γλυκαίνει" τα χαρακτηριστικά του, ενώ παράλληλα χαρίζει μια girly διάθεση σε κάθε εμφάνιση.

IG @JeanneDamas

Hair Inspo

Λίγο πριν την επίσκεψή σου στο κομμωτήριο, μπορείς να αναζητήσεις έμπνευση στα Instagram προφίλ των πιο γνωστών Γαλλίδων influencers, όπως η Mara Lafontan, η Caroline de Maigret, η Julie Sergent Ferreri και η Jeanne Damas, αλλά και στις πιο πρόσφατες red carpet εμφανίσεις δημοφιλών celebrities του Hollywood, όπως η Claudia Schiffer, Cindy Crawford και Monica Bellucci. Εκεί θα πάρεις ιδέες όχι μόνο για το τι αφέλειες μπορεί να ταιριάζουν στο δικό σου σχήμα προσώπου, αλλά και για το πώς να κάνεις το styling έτσι ώστε το haircut σου να δείχνει μοντέρνο και κομψό.