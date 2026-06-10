Αν αναζητάς μια ντιζαϊνάτη πινελιά για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, ακόμη και το γραφείο σου, ανακαλύψαμε το φωτιστικό εκείνο από τα ΙΚΕΑ που θα λατρέψεις.

Τα διακοσμητικά στοιχεία σε έναν χώρο είναι και αυτά που δίνουν προσωπικότητα στο σπίτι. Με τα κατάλληλα χρώματα, τις ιδιαίτερες υφές, τα items και τα εκκεντρικά στοιχεία, μπορείς να δώσεις σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού σου ταυτότητα ενώ παράλληλα μπορείς να κάνεις και τον χώρο πιο φιλόξενο.

Τι καλύτερο λοιπόν από ένα φωτιστικό το οποίο μπορεί τόσο με τον φωτισμό του όσο και με τον σχεδιασμό του να δώσει τα απαραίτητα vibes που χρειάζεσαι σε κάθε τετραγωνικό;

Το ντιζαϊνάτο φωτιστικό από τα ΙΚΕΑ που αναβαθμίζει κάθε χώρο και κοστίζει 10 ευρώ

Με μια αναζήτηση ανακαλύψαμε ένα φωτιστικό από τα ΙΚΕΑ το οποίο είναι διαθέσιμο σε 3 χρώματα, έχει εξαιρετικό ντιζάιν και μάλιστα κοστίζει μόλις 9,99 ευρώ.

Πρόκειται για ένα μικρό επιτραπέζιο φωτιστικό το οποίο μπορεί να διακοσμηθεί οπουδήποτε μέσα στο σπίτι και να χαρίσει ατμόσφαιρα στον χώρο. Διαθέτει κομψό σχεδιασμό και καθαρές γραμμές, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για έναν μίνιμμαλ χώρο, από την άλλη όμως μπορείς με την επιλογή χρώματος να δώσεις και τον απαραίτητο μαξιμαλιστικό (και κυρίως παιχνιδιάρικο) τόνο σε κάθε γωνιά του σπιτιού σου.

Μπορείς να ρυθμίσεις την ένταση του φωτός περιστρέφοντας το καπέλο ώστε να δημιουργήσεις την ιδανική ατμόσφαιρα, το μέγεθός του είναι εξαιρετικά πρακτικό και μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 3 επιλογές, το πράσινο, το κίτρινο και το λευκό.

IKEA