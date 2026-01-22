Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επιβεβαιώθηκε: Καλεσμένος του γάμου του “κάρφωσε” τη Βικτόρια για τον προκλητικό χορό της

Δεν είναι ψέμα. Η Βικτόρια Μπέκαμ βάλθηκε να καταστρέψει τον πρώτο χορό του γιου της, Μπρούκλιν, με την Νίκολα Πελτζ, στον γάμο τους, όπως επιβεβαιώνει ένας από τους 500 καλεσμένους που έγινε μάρτυρας αυτής της άβολης στιγμής.

Το drama της οικογένειας Μπέκαμ φαίνεται πως - μάλλον - μόλις ξεκίνησε. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, το διαδίκτυο έχει διχαστεί, αφού οι αποκαλύψεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη χειριστική συμπεριφορά των γονιών του, τις απόπειρες να καταστρέψουν τη σχέση του με την Νίκολα Πελτζ και την εμμονή τους με την «τέλεια εικόνα» της οικογένειάς τους, έχουν προκαλέσει κρότο. Μετά από μήνες σιωπής, ο 25χρονος πήρε την απόφαση να τοποθετηθεί δημόσια για όσα λέγονται, γράφονται ή ακούγονται, ξεκαθαρίζοντας τους λόγους που αποστασιοποιήθηκε από τους γονείς του.

Και επειδή πουθενά δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ περιέγραψε με λεπτομέρειες διάφορα περιστατικά με τους γονείς του, λέγοντας ξεκάθαρα πως προσπαθούσαν πάντοτε να ελέγχουν τη ζωή και τις επιλογές του. Παρά τη φήμη και τη δύναμη της οικογένειας Μπέκαμ, ο 25χρονος δεν δίστασε να βρεθεί ενώπιον τους, προστατεύοντας το όνομα της συζύγου του, η οποία έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο της μητέρας του, Βικτόρια Μπέκαμ. Σε μία από τις αποκαλύψεις του, μάλιστα, ο ίδιος εξήγησε, πώς εκείνη κατέστρεψε τον πρώτο χορό τους ως νιόπαντρο ζευγάρι, προκαλώντας του ντροπή μπροστά στους 500 καλεσμένους.

Getty Images

Καλεσμένος του γάμου συγχαίρει τον Μπρούκλιν Μπέκαμ που επιτέλους μίλησε

Ειδικότερα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ανέφερε για την ημέρα του γάμου του και τη στάση των γονιών του στην ανάρτησή του: «Η μητέρα μου καπέλωσε τον πρώτο μου χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες με ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης. Μπροστά στους 500 καλεσμένους του γάμου μας, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευα με τη σύζυγό μου, αλλά αντί γι’ αυτό με περίμενε η μητέρα μου για να χορέψει μαζί μου. Χόρεψε πάνω μου με εντελώς ακατάλληλο τρόπο μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος».

Εκείνος και η Νίκολα Πελτζ ανανέωσαν τους όρκους τους τον Αύγουστο του 2025, σε μια προσπάθεια να αντικαταστήσουν τις κακές μνήμες, με όμορφες και γεμάτη αγάπη στιγμές. «Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας για να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και ντροπή», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.

Κι ενώ οι χρήστες των δημοφιλών πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να βγάλουν άκρη για το τι ισχύει και τι όχι, ένας καλεσμένος του γάμου τους, έρχεται να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του Μπρούκλιν Μπέκαμ. Ο Stavros Agapiou, σύντροφος του Dj Fat Tony, έκανε ένα σχόλιο στο Instagram, τονίζοντας πως ο 25χρονος μοιράζεται την αλήθεια για όσα έγιναν εκείνο το βράδυ του Απριλίου του 2022. «Ήμουν εκεί και το έκανε. Ο Μπρούκλιν λέει την αλήθεια», έγραψε σχετικά με τον προκλητικό χορό της Βικτόρια Μπέκαμ. «Μπράβο του που επιτέλους μίλησε», πρόσθεσε, παίρνοντας ξεκάθαρα το μέρος του Μπρούκλιν Μπέκαμ.

