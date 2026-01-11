Οδηγός θεάτρου: 4 παραστάσεις που πρέπει να δεις τον Ιανουάριο (και δεν θα τις ξεχάσεις ποτέ)

Αυτές οι παραστάσεις θα σε ξεβολέψουν, θα σε προβληματίσουν, θα σου δώσουν τροφή για σκέψη. Ξέρω σε ποιες θεατρικές αίθουσες πρέπει να σε βρει ο πρώτος μήνας του χρόνου.

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που μαγεύονται από τη τέχνη του θεάτρου και απολαμβάνουν κάθε νέα θεατρική εμπειρία - όπως κι αν αυτή επηρεάσει το μυαλό και την ψυχή τους - τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Ο Ιανουάριος αποτελεί κατεξοχήν τον μήνα που θέτουμε νέους στόχους, διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας και βάζουμε στον εαυτό μας προκλήσεις, δοκιμάζοντας όρια, δυνάμεις και αντοχές. Σε περίπτωση που στη wishlist σου συμπεριλαμβάνεται η φράση «να βλέπω περισσότερες παραστάσεις», ξέρω από που θα αρχίσεις. Η αλήθεια είναι, πως η πολιτιστική ατζέντα της πρωτεύουσας είναι πλούσια, γεγονός που καθιστά την επιλογή δύσκολη. Ωστόσο, είμαστε εμείς εδώ για εσένα.

Για τον πρώτο μήνα του χρόνου, δεν θα σου προτείνουμε απλώς «καλές παραστάσεις», αλλά θεατρικές δουλειές που θα σε αγγίξουν βαθιά, θα προκαλέσουν συλλογισμούς και θα σου δώσουν ερεθίσματα που, ίσως δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι. Αυτές οι θεατρικές παραστάσεις είναι βγαλμένες από τη ζωή, την καθημερινότητα, όλων των ειδών τις σχέσεις, την κοινωνία και τις παθογένειές της. Εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά όμοιες στον πυρήνα τους, αφού προκαλούν αίσθηση και κάνουν κρότο. Αν, λοιπόν, δεν έχεις ήδη κλείσει τα εισιτήριά σου για τις θεατρικές εξόδους του Ιανουαρίου, ακολουθεί ο οδηγός θεάτρου του JennyGr.

4 παραστάσεις που αξίζει να δεις τον Ιανουάριο στην Αθήνα

PRIMA FACIE της Suzie Miller σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου

Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο PRIMA FACIE (στη νομική ορολογία «εκ πρώτης όψεως») της Suzie Miller είναι το έργο που άλλαξε παγκοσμίως από το 2019 τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση.

Η Tessa είναι μια νέα και λαμπρή δικηγόρος, εθισμένη στη νίκη. Έχει σφυρηλατήσει όλη την καριέρα της με απόλυτη αποφασιστικότητα, φροντίζοντας να ξεπεράσει την καταγωγή της από την εργατική τάξη για να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του παιχνιδιού. Και τα καταφέρνει. Πάντα τα καταφέρνει. Ξέρει καλά πως σε ένα ανδροκρατούμενο και βαθιά συντηρητικό σύστημα το «ποιον ξέρεις» και το «από που κατάγεσαι» είναι εξίσου σημαντικό με το «ποιος είσαι».

Δουλεύοντας σκληρά κάθε της υπόθεση έχει εξελιχθεί σε κορυφαία συνήγορο υπεράσπισης. Και καθοδηγούμενη από την πίστη της στο νομικό πλαίσιο και στο δικαίωμα για δίκαιες δίκες, δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπά η Tessa περισσότερο από τη συγκίνηση που της χαρίζει το να αθωώνει πελάτες. Ένα βράδυ, ένα ραντεβού με έναν συνάδελφό της πάει τρομερά στραβά. Και η απρόσμενη τροπή των γεγονότων μετατοπίζει την ηρωίδα στην άλλη πλευρά του μαρτυρίου.

Τάσος Βρεττός / Ελίνα Γιουνανλή

Η ανερχόμενη δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά ανυπεράσπιστη μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Και διαπιστώνει, για πρώτη φορά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού, που και η ίδια κατά καιρούς χρησιμοποίησε, τώρα μπορεί να μην την προστατεύσουν. Η Tessa αμφισβητεί όλα όσα πίστευε, καθώς συνειδητοποιεί ότι οι νόμοι είναι φτιαγμένοι από άντρες. Και πως όλη η ηθική αντίληψη γύρω από τα όρια της σεξουαλικής κακοποίησης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο, μέσα από τις απόψεις της πατριαρχικής εξουσίας για αυτό το ζήτημα.

Ερμηνεύει η Λένα Παπαληγούρα

Θέατρο Πορεία

Εισιτήρια εδώ

Όταν Έκλαψε ο Νίτσε του Ίρβιν Γιάλομ σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση και Νίκου Χατζόπουλου

Η θρυλική παράσταση «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση και Νίκου Χατζόπουλου που ανέβηκε το 2011 με τεράστια επιτυχία στο Θέατρο Θησείον αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και παίχτηκε με sold out παραστάσεις, αποτελώντας την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της θεατρικής διασκευής του παγκόσμιου μπεστ σέλλερ του Ίρβιν Γιάλομ, επιστρέφει.

Μέσα από μια σειρά μυστικές συμφωνίες, ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Φρήντριχ Νίτσε και ο Αυστριακός γιατρός Γιόζεφ Μπρόιερ, ένας από τους πατέρες της ψυχανάλυσης, συναντιούνται στη Βιέννη του 19ου αιώνα, σε μια εμπνευσμένη διαδικασία διπλής ψυχοθεραπείας. Σ' αυτή την περιπέτεια υπαρξιακής αναζήτησης δύο μοναδικών ανθρώπων εμπλέκονται ένας νεαρός ειδικευόμενος γιατρός ονόματι Ζίγκμουντ Φρόυντ, μια θυελλώδης γυναίκα-ίνδαλμα ποιητών και ψυχιάτρων, η Λου Σαλομέ, και μια σαγηνευτική ασθενής, η Άννα Ο., που στοιχειώνει την ψυχή του γιατρού της. Ο διάσημος ψυχίατρος Irvin D. Yalom επινοεί στο μυθιστόρημα αυτό τη συνάντηση δύο ιστορικών προσώπων στη μητρόπολη των διανοητικών ζυμώσεων του 19ου αιώνα, τη Βιέννη, δίνοντας μια ερμηνευτική εκδοχή της γέννησης της ψυχοθεραπείας και της σχέσης της με την υπαρξιακή φιλοσοφία. Η ψυχοθεραπευτική περιπέτεια που ξετυλίγεται κόβει την ανάσα καθώς αποκαλύπτει βήμα βήμα την ιαματική δύναμη της αληθινής σχέσης.

Πάνος Γιαννακόπουλος

Η θεατρική διασκευή της συγγραφέως και ψυχοθεραπεύτριας, Ευαγγελίας Ανδριτσάνου, επικεντρώνεται κυρίως στην ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον θεραπευτή και στον θεραπευόμενο, όπως την παρακολουθούμε να ταλαντεύεται σε τεντωμένο σκοινί σ' αυτή την παράδοξη αμοιβαία ψυχοθεραπεία. Η ζωτική αξία της ανθρώπινης επαφής θριαμβεύει σ' αυτό το έργο που ξετυλίγεται ανάμεσα σε τρεις πρωτοπόρους του πνεύματος, τον Φρίντριχ Νίτσε, τον γιατρό Γιόζεφ Μπρόιερ και τον νεαρό Ζίγκμουντ Φρόιντ.

Ερμηνεύουν οι Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Γιάννης Κότσιφας, Μάνος Βαβαδάκης

Θέατρο Πορεία

Εισιτήρια εδώ

ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ του Δημήτρη Σαμόλη σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλλή

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ' ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστούκες. Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα. Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης στο πρώτο του θεατρικό έργο, βάζει στο μικροσκόπιο την "αγία ελληνική οικογένεια", τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό σε ένα συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Κείμενο - Ερμηνεία - Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

AUDITORIUM

Εισιτήρια εδώ

ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή

Ο βραβευμένος ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιωργής Τσουρής και η εταιρεία θεάτρου Ma Non Troppo, μετά τα «170 Τετραγωνικά», τον «Χαρτοπόλεμο» και το «Μακριά από Παιδιά», επανέρχεται, παρουσιάζοντας στο θέατρο ΑΝΕΣΙΣ, το ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ, μια κωμωδία μυστηρίου, στην Ελλάδα του σήμερα, με ένταση, χιούμορ και διαρκείς εναλλαγές συναισθημάτων.

Το ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ είναι μια ιστορία εκδίκησης — αλλά και ένα σκοτεινό πορτρέτο του σύγχρονου «ανδρισμού». Ένα έργο που εξερευνά τα όρια του μισογυνισμού μέσα από διαφορετικές γενιές, χαρακτήρες και κοινωνικά στρώματα. Το κείμενο του Γιωργή Τσουρή επιχειρεί να μιλήσει για την πατρότητα και την πατριαρχεία, την δικαιοσύνη και την αυτοδικία, την φιλία και την προδοσία. Κυρίως όμως τον απασχολούν όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα λάθη που μας διαμορφώνουν, εμάς και τα παιδιά μας. Για τον τρόπο που μάθαμε να αντιμετωπίζουμε την κόρη μας, την μάνα μας, την γυναίκα μας… την ΓΥΝΑΙΚΑ.

Πάτροκλος Σκαφίδας

Ερμηνεύουν οι Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μάνος Καζαμίας, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Στρατής Χατζησταματίου και Γιωργής Τσουρής

Θέατρο Ανεσις - Πάνω Σκηνή

Εισιτήρια εδώ