Είδα την παράσταση, που περιγράφει την κοινωνία μας με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο - Είσαι έτοιμος να τα βάλεις με τον εαυτό σου;

“«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ – Βία – Εξουσία – Πίστη – Αγάπη” σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου είναι μια παράσταση - καθρέφτης της ελληνικής πραγματικότητας.

Αν έχεις παρακολουθήσει δουλειές της Αικατερίνης Παπαγεωργίου, γνωρίζεις ήδη πως είναι μια σκηνοθέτιδα που της αρέσει να κοιτάει πίσω από τις λέξεις, να μιλάει με ειλικρίνεια στους θεατές των παραστάσεών της και να «ντύνει» τις σκηνές της με αλήθεια και ρεαλισμό. Η ματιά της για τον κόσμο δεν χωρά σε κουτάκια: αρνείται τις ταμπέλες που κυριαρχούν εκεί έξω, ακολουθώντας μια διαδρομή γεμάτη καθαρότητα.

Φέτος, παρουσιάζει μαζί με την ομάδα The Young Quill, στο θέατρο Μπέλλος, την παράσταση “«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ – Βία – Εξουσία – Πίστη – Αγάπη”, σε κείμενο και δραματουργία των Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου και Βίβιαν Στεργίου. Πρόκειται για μια δουλειά που «εισβάλλει» στον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας και περιγράφει όσα συμβαίνουν γύρω μας δίχως περιτυλίγματα, προσχήματα και φίλτρα - αποτελώντας καθρέφτη της σύγχρονης πραγματικότητας χωρίς ίχνος υπερβολής.

@Ελίνα Γιουνανλή

Γιατί να δεις την παράσταση «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ – Βία – Εξουσία – Πίστη – Αγάπη στο θέατρο Μπέλλος

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: 5 θεματικές ενότητες «Σεξ – Βία – Εξουσία – Πίστη – Αγάπη» και 3 ερωτήματα «τι είναι αυτό που τελικά μας κινεί;», «τι μας καθορίζει;», «τι κάνει τον κόσμο να συνεχίζει να γυρίζει;», ξετυλίγουν ένα κουβάρι από γεγονότα, που όλοι γνωρίζουμε - ακόμα κι αν δεν έχουμε βιώσει προσωπικά. Ο θεατής θα παρακολουθήσει αυτοτελείς ιστορίες (σ.σ spoiler δεν κάνουμε) που πηγάζουν από τα σπίτια της ελληνικής κοινωνίας και φωτίζουν όλα τα στερεότυπα, τις παθογένειες, τις απαρχαιωμένες αντιλήψεις και τις μεγάλες τρύπες του συστήματος. Αρκούν η δύναμη και η φωνή του ατόμου, για να γραφτεί από την αρχή το κεφάλαιο της ύπαρξης;

Σε κάποια σημεία της παράστασης θα νιώσεις κομμάτι αυτής της ιστορίας, θα καταλάβεις και θα συμπονέσεις τους ήρωες. Σε άλλα, θα θυμώσεις με το σύστημα και θα τα βάλεις με τον εαυτό σου που δεν αντιδρά. Θα γελάσεις, θα συγκινηθείς, θα χαμογελάσεις γλυκά, θα στενοχωρηθείς, θα νευριάσεις, θα σκεφτείς (και θα ξανασκεφτείς), και για 140 λεπτά θα μεταφερθείς σε ένα οικείο περιβάλλον, που όλα όσα διαδραματίζονται μπροστά σου είναι τόσο γνώριμα, που μπορεί και να σε τρομάξουν. Αυτές οι απλές, καθημερινές αφηγήσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει - επιτέλους - σε κάτι, όσο δύσκολο ή ανέφικτο κι αν φαντάζει αυτό.

@Ελίνα Γιουνανλή

Έξι ηθοποιοί αλλάζουν ταυτότητες, ρούχα και μαλλιά, υποδυόμενοι χαρακτήρες που έχεις γνωρίσει σε οικογενειακό, φιλικό, εργασιακό, κοινωνικό ή πολιτικό επίπεδο. Στη σκηνή του θεάτρου Μπέλλος ανεβοκατεβαίνουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας και παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ευνοϊκό γι’ αυτούς. Κάθε ημέρα αποτελεί ακόμα μία αναμέτρηση, μια μάχη - πρώτα με τον εαυτό και μετά με τον κόσμο - που ποτέ δεν ξέρεις που και πώς θα καταλήξει. Για το μόνο που μπορείς να είσαι βέβαιος, είναι πως όσο ο άνθρωπος τιμά τις σχέσεις του με τους γύρω του, αυτός ο κόσμος θα γίνεται καλύτερος.

Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Τάσος Λέκκας, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνης και Ελίζα Σκολίδη «ζωντανεύουν» αυτούς τους χαρακτήρες με αριστοτεχνικό τρόπο. Σε μια απαιτητική παράσταση, με γρήγορες εναλλαγές, πλούσιο - και εύστοχο - κείμενο, διαφορετικούς ρόλους και συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα, επιβεβαιώνουν κάθε λεπτό το ταλέντο και τον άψογο επαγγελματισμό τους. Η μουσική του Διαμαντή Διαμαντίδη είναι το «κλειδί» που ενώνει ή χωρίζει κάθε ιστορία.

@Ελίνα Γιουνανλή

Αν, λοιπόν, θέλεις να παρακολουθήσεις μια φρέσκια δουλειά, με σκηνοθετικές πρωτοτυπίες, σενάριο που αγγίζει λεπτές χορδές, ουσία, προσεγμένες λεπτομέρειες και ηχηρά νοήματα, πρέπει να δεις την παράσταση “«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ – Βία – Εξουσία – Πίστη – Αγάπη”. Βγαίνοντας από τη θεατρική αίθουσα, θα θέσεις ερωτήματα στον εαυτό σου, θα αμφισβητήσεις θεωρίες, θα προβληματιστείς και θα συνειδητοποιήσεις πως η ελπίδα είναι κινητήρια δύναμη. Ό,τι κι αν συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, η αγάπη πάντα θα κερδίζει - αρκεί να μπορείς να στρέψεις το βλέμμα σου προς αυτήν.

@Ελίνα Γιουνανλή



