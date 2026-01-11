5 πανωφόρια από τις εκπτώσεις του Zara που θα ζήλευε κάθε It Girl – Θα τα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ

Θα απογειώσουν κάθε εμφάνισή σου

Ένα στιλάτο πανωφόρι μπορεί να αναβαθμίσει και το πιο basic outfit και, η εποχή ευνοεί για να προσθέσεις στη συλλογή σου μερικά κομμάτια – κλειδιά που θα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Από ένα κλασικό μπουφάν με γιακά μέχρι ένα πλεκτό πανωφόρι και από ένα κοτλέ παλτό σε μαύρο χρώμα έως εκείνα με ένα twist, στην αγορά θα βρεις μερικά μοναδικά σχέδια, τα οποία θα φορέσεις στο γραφείο αλλά και στην έξοδο στην πόλη.

Είτε αγαπάς τα chic σύνολα είτε τις athleisure εμφανίσεις, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει πέντε εκπτωτικές επιλογές από τα Zara, τις οποίες θα προσθέσεις στη χειμερινή σου συλλογή τώρα και θα κρατήσεις για χρόνια.

5 πανωφόρια από τις εκπτώσεις του Zara που θα ζήλευε κάθε It Girl

Μπουφάν με γιακά από απομίμηση γούνας/ Δες εδώ

Το μπουφάν με γιακά πέτο με αφαιρούμενη απλικέ απομίμηση γούνας διαθέτει μακρύ μανίκι με θηλιά και κουμπί, τσέπες patch με καπάκι και σούστες. Έχει επίσης εσωτερική επένδυση καπιτονέ κλείσιμο και μπροστινό μέρος με κρυφό φερμουάρ κάτω από το πέτο και σούστες.

Zara

Κοντό πλεκτό παλτό/ Δες το εδώ

Το ανοιχτό παλτό με κασκόλ, μακρύ μανίκι και μπροστινές τσέπες patch είναι το ιδανικό πανωφόρι για το γραφείο και τις πρωινές βόλτες στις πόλη.

Zara

Μακρύ παλτό κοτλέ/ Δες το εδώ

Το παλτό διαθέτει γιακά με πέτο και μακρύ μανίκι, τσέπες στο μπροστινό μέρος, εσωτερική φόδρα στο ίδιο χρώμα και σταυρωτό κλείσιμο μπροστά με κουμπιά.

Zara

Μπουφάν με V ντεκολτέ/ Δες το εδώ

Μπουφάν με V ντεκολτέ και μακρύ μανίκι. Λεπτομέρεια ζώνη από το ίδιο ύφασμα και ίσιο κάτω μέρος.

Zara

Παλτό κάπα/ Δες το εδώ

Παλτό από νήμα με μαλλί με όρθιο γιακά και μακρύ μανίκι είναι ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέτει τσέπες patch στο μπροστινό μέρος, λεπτομέρεια αποσπώμενης κάπας με κουμπιά από το ίδιο ύφασμα και κλείσιμο μπροστά με μεταλλικό φερμουάρ.