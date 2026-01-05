Total white τον χειμώνα; Η Μπέλα Χαντίντ λέει «ναι» στο πιο απροσδόκητο χρώμα για την εποχή και ξέρουμε πώς θα αντιγράψουμε το στιλ της

H Μπέλα Χαντίντ έκανε μια εμφάνιση που έδωσε άφθονη στιλιστική έμπνευση στις φαν της, αφού επέλεξε ένα απροσδόκητο χρώμα μεν για τις μουντές ημέρες του χειμώνα, όχι όμως και τόσο έξω από τις τάσεις

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τη Μπέλα Χαντίντ στο Άσπεν στο Κολοράντο με ένα total white outfit, το οποίο ισορρόπησε με μαύρο leather jacket και μαύρα ankle boots.

Συγκεκριμένα, το outfit της αποτελούνταν από ένα ένα λευκό τζιν σε άνετη straight γραμμή και ένα λευκό τοπ με μακριά μανίκια, δύο κομμάτια που βρίσκονται σε κάθε γκαρνταρόμπα και μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με τα πάντα.

Η Μπέλα Χαντίντ λέει «ναι» στο πιο απροσδόκητο χρώμα για την εποχή και ξέρουμε πώς θα αντιγράψουμε το στιλ της

Αν και η Μπέλα Χαντίντ επέλεξε πανωφόρι σε μαύρο χρώμα, μπορείς να πειραματιστείς με γήινα χρώματα, ένα καμηλό παλτό για παράδειγμα ή να «παίξεις» με έντονα χρώματα ή και prints.

Το λευκό άλλωστε αποτελεί τον ιδανικό «καμβά» και μπορεί να δημιουργήσει τους πιο στιλάτους συνδυασμούς. Καθαρό και ντελικάτο, υμνεί την απλότητα και την ηρεμία, δίνει μια quite luxury πινελιά και ταιριάζει σε κάθε γυναίκα. Μην ξεχνάς άλλωστε πως είναι και το χρώμα της χρονιά της Pantone. Το Cloud Dancer, όπως το ονομάζει, είναι ένα απαλό, αέρινο λευκό που θα βλέπουμε παντού μέσα στην χρονιά, για αυτό αξίζει να το προσθέσεις και εσύ στη χειμερινή συλλογή σου.

Δες παρακάτω πώς να αντιγράψεις το στιλ της Μπέλα Χαντίντ



Benetton

attica

Envie Shoes

