H Σίντνεϊ Σουίνι αναδημιούργησε την πιο εμβληματική εμφάνιση της Μέριλιν Μονρόε – Με ολόλευκο φόρεμα με τολμηρό ντεκολτέ

Έκανε μια έμμεση αναφορά στη Μέριλιν Μονρόε

Η Σίντνεϊ Σουίνι σαν μια σύγχρονη Μέριλιν Μονρόε, τράβηξε τα φλας των φωτογράφων επάνω της στην πρεμιέρα της ταινίας Housemaid στο Λος Άντζελες.

Η 28χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί φορώντας ένα ολόλευκο maxi φόρεμα, δια χειρός Galia Lahav το οποίο διέθετε μπούστο από κορσέ με εφαρμοστή μέση και βαθύ ντεκολτέ, τιράντες και μια εντυπωσιακή πλισέ φούστα στολισμένη στο τελείωμα με φτερά.

H Σίντνεϊ Σουίνι αναδημιούργησε την πιο εμβληματική εμφάνιση της Μέριλιν Μονρόε

Αφήνοντας τα μαλλιά της ελεύθερα να πέσουν στους ώμους της και με το κατακόκκινο κραγιόν της, η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια έμμεση αναφορά στη Μέριλιν Μονρόε και τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Seven Year Itch» το 1954, τόσο με το μακιγιάζ, όσο και με το φόρεμά της.

Getty Images





Όσο για την ταινία που πρωταγωνιστεί, η «Η Αγγελία» όπως είναι η Ελληνική μετάφραση, είναι ένα απολαυστικό ψυχολογικό θρίλερ το οποίο βασίζεται στην τριλογία της ΜακΦάντεν, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.



Aποτελεί το πρώτο μέρος. Θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου από τη Spentzos Film, και η Σίντεϊ Σουίνι ενσαρκώνει τη Μίλι.