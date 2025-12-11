Η Αγγελία είναι ένα εκρηκτικό και διασκεδαστικό ψυχολογικό θρίλερ, με δυνατό plot twist

Θα το απολαύσεις από την αρχή μέχρι το τέλος

Πηγαίνοντας στην Avant Premiere της ταινίας «Η Αγγελία», που κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου από τη Spentzos Film, ένιωθα την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό, αλλά κυρίως την περιέργεια για το πώς η σεναριογράφος Ρεμπέκα Σονενσίν και ο σκηνοθέτης Πολ Φέιγκ, θα αποδώσουν στην μεγάλη οθόνη την συγκλονιστική και ανατρεπτική ιστορία της Φρίντα ΜακΦάντεν. Τελικά, αν και είμαι της άποψης πως τα βιβλία είναι πάντα καλύτερα από τις κινηματογραφικές μεταφορές τους, υπάρχουν πράγματι οι φωτεινές εξαιρέσεις. Και Η Αγγελία είναι μία εξ αυτών.

Η Αγγελία είναι γεμάτη με ανατροπές

Το ψυχολογικό θρίλερ είναι απολαυστικό, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινά με την απαραίτητη ηρεμία, δίνοντας μας μικρά hints που εξυπηρετούν ως προοικονομία, μέχρι που έρχεται η απότομη κορύφωση. Ο εφιάλτης της παράνοιας που βγαίνει επιτέλους στην επιφάνεια. Μέχρι τη στιγμή που ξετυλίγεται το κουβάρι, απλά κάνεις υποθέσεις για το τι στο καλό συμβαίνει. Η ταινία αποδίδει υπέροχα και σωστά κινηματογραφικά το plot twist, το οποίο σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ακόμα κι αν έχεις διαβάσει το βιβλίο και γνωρίζεις τι μέλλει γενέσθαι, απλά δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από την μεγάλη οθόνη. Κάθεσαι μέχρι και στην άκρη του καθίσματος, με την αγωνία να σε αγκαλιάζει ολόκληρο. Η Αγγελία, αν και είναι πιστή αντιγραφή του μυθιστορήματος, έχει σκηνές που δεν τις περιμένεις. Και αυτό είναι μια εξαιρετική σκηνοθετική πινελιά, αφού δείχνει την πρόθεση του Πολ Φέιγκ να δημιουργήσει μια συλλογική σκοτεινή ατμόσφαιρα, που να μην περιορίζει εκείνους που γνωρίζουν την ιστορία. Και όχι μόνο το καταφέρνει καλά, αλλά πράγματι ο κόσμος γίνεται μέρος του παιχνιδιού.

Φυσικά, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο αν δεν ήταν η Αμάντα Σέιφριντ και η Σίντνεϊ Σουίνι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η χημεία τους είναι τόσο καλή που σε κάνουν πραγματικά να διασκεδάζεις. Έχουν τρομερή χημεία ως δύο γυναίκες που κουβαλούν περισσότερα μυστικά από όσα μπορούν να αποκαλύψουν. Αντίστοιχα και ο Μπράντον Σκλέναρ είναι πολύ καλός στον ρόλο του αψεγάδιαστου τύπου που καταφέρνει με την ευγένεια και το χαμόγελο να κερδίζει την εύνοια όλων και κυρίως των γυναικών.

Η Αγγελία βασίζεται στην τριλογία της ΜακΦάντεν, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα, και αποτελεί το πρώτο μέρος. Αν δεν το έχεις διαβάσεις, σου προτείνω να δεις την ταινία χωρίς καν να δεις αναλυτικά την υπόθεση. Θα την χαρείς ακόμα περισσότερο, πίστεψε με. Ελπίζω κάποια στιγμή να δούμε τη συνέχεια, καθώς με την πρώτη ταινία μπήκαν καλές βάσεις. Σε μια εποχή που ο κινηματογράφος βιώνει δυσκολίες, αξίζει και με το παραπάνω να δίνεις ευκαιρίες σε καλές ταινίες.