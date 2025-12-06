“Η Αγγελία” έρχεται στους κινηματογράφους κι εμείς σε καλούμε να τη δεις μαζί μας στην Avant Premiere

Μετράμε αντίστροφα για την ταινία που βασίζεται στο υπέροχο μυθιστόρημα της ΜακΦάντεν, «Η Αγγελία», με πρωταγωνίστριες τη Σίντνεϊ Σουίνι και την Αμάντα Σέιφριντ

Όταν διάβαζα το μυθιστόρημα της Φρίντα ΜακΦάντεν, η Αγγελία, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, δεν ήθελα να το αφήσω από τα χέρια μου. Κυριολεκτικά το τελείωσα σε δύο ημέρες. Γι’ αυτό και έχω μεγάλη ανυπομονησία για την κινηματογραφική του μεταφορά, που θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου από τη Spentzos Film.

Βέβαια, αν ανυπομονείς κι εσύ όπως κι εγώ, ή απλά θέλεις να απολαύσεις τη Σίντνεϊ Σουίνι και την Αμάντα Σέιφριντ μαζί στην μεγάλη οθόνη, τότε μπορείς να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό που τρέχει το JennyGr, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Διόπτρα και τη Spentzos Film, για να είσαι μαζί μας στην Avant Premiere, στις 10 Φεβρουαρίου.

«Η Αγγελία»: Η υπόθεση της ταινίας και οι πρώτες αντιδράσεις

Η υπόθεση ακολουθεί τη Μίλι (την υποδύεται η Σουίνι), που μετά από δέκα χρόνια στη φυλακή αναζητά εργασία. Όταν βλέπει ότι μια πλούσια οικογένεια αναζητά οικιακή βοηθό, ελπίζει πως αυτή θα είναι η ευκαιρία που θα τη βγάλει από την απελπιστική της κατάσταση. Και τελικά, όσο κι αν δεν πίστευε στην τύχη της, αναλαμβάνει τη δουλειά και προσπαθεί να την κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Ωστόσο, πολλά ανησυχητικά σημάδια κάνουν την εμφάνισή τους από την αρχή και κυρίως οι παραξενιές και η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Νίνα (Σέιφριντ). Μέχρι που όλα πάνε τελείως λάθος και πολλά μυστικά που κρύβονταν πίσω από την άψογη βιτρίνα της οικογένειας, βγαίνουν στην επιφάνεια.

Imdb

Η Αγγελία έχει πολλές ανατροπές και τις περισσότερες δεν τις περιμένεις. Βασικά σου πέφτει το σαγόνι. Η ταινία, για την ακρίβεια, είναι ένα σκοτεινό και διασκεδαστικό θρίλερ που σε κρατά σε μία διαρκή αγωνία. Αν δεν μπορούσα να αφήσω από τα χέρια μου από το βιβλίο της, είμαι σίγουρη πως δεν θα πάρω τα μάτια μου από την μεγάλη οθόνη.

Και αν κρίνω από τις πρώτες αντιδράσεις, μάλλον θα επιβεβαιωθώ, αφού όπως γράφουν πολλοί, οι ερμηνείες της Σίντνεϊ Σουίνι και της Αμάντα Σέιφριντ είναι υπέροχες και η χημεία τους φανταστικά. Συνολικά περιγράφουν την ταινία ως καθηλωτική και το γεγονός ότι βασίζεται πιστά στο βιβλίο, μου δίνει την ελπίδα πως με την Αγγελία θα κλείσουμε ευχάριστα ένα ωραίο κινηματογραφικό 2025.