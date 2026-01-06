Μαύρα νύχια: 10 μανικιούρ για να κάνεις το απόλυτο statement

Πάρε ιδέες πριν πας στο επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Λίγα μανικιούρ χαρακτηρίζονται από τη δυναμική και τη διαχρονική κομψότητα που έχουν τα μαύρα νύχια. Minimal αλλά ταυτόχρονα απόλυτα statement, το μαύρο χρώμα χαρίζει άμεσα μια αίσθηση καθαρού στιλ και σύγχρονης αισθητικής. Ταιριάζει σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιού, ενώ προσαρμόζεται εύκολα τόσο σε καθημερινά όσο και σε πιο βραδινά looks. Είναι το χρώμα που συνδυάζει την απλότητα με την edgy διάθεση, επιτρέποντάς σου να δημιουργήσεις ένα αποτέλεσμα ακριβώς όπως το θέλεις: αυστηρό, glam ή απόλυτα μοντέρνο.

Αν αγαπάς την κλασική, polished αισθητική, υιοθέτησε ένα full black glossy mani, ενώ αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο σκοτεινό, βελούδινο αποτέλεσμα, προτίμησε ένα matte φινίρισμα. Αν πάλι θέλεις να υιοθετήσεις ένα πιο ιδιαίτερο μανικιούρ, δοκίμασε να διανθίσεις το look σου με micro–details όπως λεπτές μεταλλικές γραμμές και minimal σχέδια που θα κάνουν το μανικιούρ σου πιο ενδιαφέρον χωρίς να «σπάνε» τη μονοχρωμία. Εναλλακτικά, δοκίμασε ένα μαύρο γαλλικό μανικιούρ, είτε απλά αντικαθιστώντας την λευκή άκρη με μία μαύρη, είτε «παντρεύοντας» δύο υφές, ματ και glossy, η μία στη βάση και η άλλη στην άκρη.

Μαύρα νύχια: Τα 10 ωραιότερα μανικιούρ

Black Daisies

Tiny French

Matte & Glossy

Negative Space

Metallic Tips

Black Florals

Rock Stars

Starry Night

Black French

Black Chrome