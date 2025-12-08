Μπορντό νύχια: 10 ιδέες για να υιοθετήσεις τη μεγαλύτερη τάση του χειμώνα
Βίκυ Χριστοπούλου
8 Δεκεμβρίου 2025
Το μπορντό είναι ένα από εκείνα τα χρώματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια για να δείξουν κομψά. Τους τελευταίους μήνες, όμως, η παρουσία του έχει γίνει σχεδόν… εμμονική στον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς. Από τις πασαρέλες μέχρι τα street style looks και φυσικά στο Instagram feed των αγαπημένων μας fashionistas, το βαθύ, ζεστό κόκκινο επιστρέφει δυναμικά ως η πιο αριστοκρατική και σύγχρονη επιλογή για το μανικιούρ. Τα μπορντό νύχια έχουν κάτι το μυστήριο αλλά και το διαχρονικό, ένα ύφος που συνδυάζει ένταση και φινέτσα χωρίς ποτέ να υπερβάλλει.
Μπορντό νύχια: Η μεγαλύτερη τάση του χειμώνα
Το μπορντό ταιριάζει σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιού, αναδεικνύεται υπέροχα σε χειμερινές εμφανίσεις και προσθέτει μια αδιόρατη πολυτέλεια σε κάθε look. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει γίνει staple στις beauty επιλογές πολλών influencers, ακριβώς γιατί λειτουργεί σαν το «little black dress» των χρωμάτων: κλασικό, ασφαλές, αλλά ποτέ βαρετό.
Κι όμως, ακόμη κι αν δεν είσαι φίλη των μονοχρωμιών, μπορείς πολύ εύκολα να υιοθετήσεις την τάση, αφού το μπορντό προσαρμόζεται εκπληκτικά σε πιο δημιουργικά μανικιούρ. Μπορείς να το δοκιμάσεις σε ένα burgundy french mani, δηλαδή ένα γαλλικό μανικιούρ με μπορντό αντί για λευκή άκρη, ένα negative space nail look ή ακόμα και ένα ombre look. Αν προτιμάς κάτι πιο παιχνιδιάρικο, δοκίμασε μπορντό λεπτομέρειες σε abstract γραμμές ή micro-dots πάνω σε διάφανο ή απαλό ροζ φόντο.
Όποιο και να είναι το στιλ σου, είναι βέβαιο ότι παρακάτω θα βρεις το επόμενο σχέδιο που θα ζητήσεις στο nail salon:
Nail Inspo: 10 ιδέες για μπορντό νύχια
Tiny French
Chrome Finish
Classic French
Super Glossy
Rhinestone Details
Polka Dots
Double French
Star Details
Matte & Glossy
Cat Eye Nails
