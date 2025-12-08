Μπορντό νύχια: 10 ιδέες για να υιοθετήσεις τη μεγαλύτερη τάση του χειμώνα

Ανακάλυψε εδώ τα πιο κομψά μανικιούρ με μπορντό νύχια, που θα αναβαθμίσουν άμεσα την εμφάνισή σου

Το μπορντό είναι ένα από εκείνα τα χρώματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια για να δείξουν κομψά. Τους τελευταίους μήνες, όμως, η παρουσία του έχει γίνει σχεδόν… εμμονική στον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς. Από τις πασαρέλες μέχρι τα street style looks και φυσικά στο Instagram feed των αγαπημένων μας fashionistas, το βαθύ, ζεστό κόκκινο επιστρέφει δυναμικά ως η πιο αριστοκρατική και σύγχρονη επιλογή για το μανικιούρ. Τα μπορντό νύχια έχουν κάτι το μυστήριο αλλά και το διαχρονικό, ένα ύφος που συνδυάζει ένταση και φινέτσα χωρίς ποτέ να υπερβάλλει.

Μπορντό νύχια: Η μεγαλύτερη τάση του χειμώνα

Το μπορντό ταιριάζει σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιού, αναδεικνύεται υπέροχα σε χειμερινές εμφανίσεις και προσθέτει μια αδιόρατη πολυτέλεια σε κάθε look. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει γίνει staple στις beauty επιλογές πολλών influencers, ακριβώς γιατί λειτουργεί σαν το «little black dress» των χρωμάτων: κλασικό, ασφαλές, αλλά ποτέ βαρετό.

Κι όμως, ακόμη κι αν δεν είσαι φίλη των μονοχρωμιών, μπορείς πολύ εύκολα να υιοθετήσεις την τάση, αφού το μπορντό προσαρμόζεται εκπληκτικά σε πιο δημιουργικά μανικιούρ. Μπορείς να το δοκιμάσεις σε ένα burgundy french mani, δηλαδή ένα γαλλικό μανικιούρ με μπορντό αντί για λευκή άκρη, ένα negative space nail look ή ακόμα και ένα ombre look. Αν προτιμάς κάτι πιο παιχνιδιάρικο, δοκίμασε μπορντό λεπτομέρειες σε abstract γραμμές ή micro-dots πάνω σε διάφανο ή απαλό ροζ φόντο.

Όποιο και να είναι το στιλ σου, είναι βέβαιο ότι παρακάτω θα βρεις το επόμενο σχέδιο που θα ζητήσεις στο nail salon:

Nail Inspo: 10 ιδέες για μπορντό νύχια

Tiny French

Chrome Finish

Classic French

Super Glossy

Rhinestone Details

Polka Dots

Double French

Star Details

Matte & Glossy

Cat Eye Nails

