Αναδεικνύει τις μπούκλες και χαρίζει στιλ σε κάθε εμφάνιση

Εδώ και χρόνια, τα σγουρά μαλλιά κουβαλούν τη φήμη του «δύσκολου» τύπου. Θεωρούνται απρόβλεπτα, απαιτητικά και –σύμφωνα με έναν άγραφο κανόνα της ομορφιάς– ασύμβατα με τα κοντά κουρέματα. Ο λόγος; Ο φόβος του infamous «mushroom effect», εκείνης της υπερβολικής στρογγυλότητας που δημιουργείται όταν ο όγκος συγκεντρώνεται σε λάθος σημεία, κάνοντας το κεφάλι να μοιάζει μεγαλύτερο απ' ότι είναι και το σχήμα ασύμμετρο. Κι όμως, υπάρχει ένα άκρως κολακευτικό καρέ για σγουρά μαλλιά, που μπορεί και αναδεικνύει τις μπούκλες με τον πιο κομψό και σύγχρονο τρόπο.

Το πιο κολακευτικό καρέ για σγουρά μαλλιά

Το ιδανικό καρέ για σγουρά μαλλιά δεν είναι αυστηρό ή «κομμένο με χάρακα». Πρόκειται για ένα προσεκτικά δομημένο κούρεμα που σέβεται τη φυσική κίνηση της τρίχας και δουλεύει υπέρ της. Το μήκος του βρίσκεται ανάμεσα στο ύψος του πηγουνιού και λίγο κάτω από τους ώμους, επιτρέποντας στις μπούκλες να «κάθονται» σωστά χωρίς να φουσκώνουν ανεξέλεγκτα στα πλαϊνά.

Ένας έμπειρος κομμωτής μπορεί να πετύχει το σωστό φιλάρισμα, προσθέτοντας στα μαλλιά αόρατα layers, που αφαιρούν βάρος από τα σημεία που δημιουργούν τον ανεπιθύμητο όγκο, αλλά διατηρούν το περίγραμμα απαλό. Το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ τριγωνικό ή «βαρύ» στο επάνω μέρος, αλλά ισορροπημένο και ανάλαφρο. Η μπούκλα αποκτά έτσι χώρο να αναπνεύσει και να σχηματιστεί φυσικά, χωρίς το κούρεμα να χάνει τη δομή του.

Editor's Note: Η προσθήκη μιας φράντζας, όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά θα έλεγε κανείς πως επιβάλλεται, αφού λειτουργεί ως statement, πλαισιώνοντας το πρόσωπο και χαρίζοντας έξτρα στιλ και σχήμα στα μαλλιά.

Όσο για το styling, το συγκεκριμένο καρέ αποδεικνύει πως τα σγουρά μαλλιά δεν χρειάζονται υπερβολές. Σε νωπά μαλλιά, εφάρμοσε μια κρέμα για μπούκλες ή ένα leave-in conditioner κι έπειτα ένα τζελ ή έναν αφρό και «τσαλάκωσε» τα μαλλιά σου χρησιμοποιώντας τα ακροδάχτυλά σου. Έπειτα, χρησιμοποιήσε το σεσουάρ με το diffuser σε χαμηλή θερμοκρασία για να τα στεγνώσεις, βοηθώντας τα να διατηρήσουν τη φόρμα τους. Αν το επιθυμείς, εφάρμοσε ένα ανάλαφρο λαδάκι μαλλιών για να επαναφέρεις την απαλότητα και την ελαστικότητά τους κι είσαι έτοιμη!