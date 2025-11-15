Τα tips που πρέπει να ακολουθήσεις για να αποκτήσεις πιο λεία, λαμπερά μαλλιά

Όσο όμορφα είναι τα σγουρά μαλλιά, άλλα τόσο "δύσκολα" είναι. Ατίθασα, ξηρά και κυρίως... frizzy. Κι όμως υπάρχει τρόπος να καταπολεμήσεις το φριζάρισμα στα σγουρά μαλλιά και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσεις την υφή ή τον όγκο τους. Από την καθημερινή ρουτίνα μέχρι τα σωστά προϊόντα, ιδού τα πέντε tips που πρέπει να ακολουθήσεις για να πας κόντρα στον στατικό ηλεκτρισμό:

5 tips για το φριζάρισμα στα σγουρά μαλλιά

1. Η σωστή ενυδάτωση είναι το κλειδί

Το φριζάρισμα αγαπάει την ξηρότητα. Επένδυσε λοιπόν σε ένα καλό conditioner και μην παραλείπεις τη μάσκα μία φορά την εβδομάδα. Προτίμησε προϊόντα που περιέχουν φυσικά έλαια, υαλουρονικό ή πανθενόλη, που προσφέρουν θρέψη χωρίς να βαραίνουν τις μπούκλες σου.

2. Πρόσεξε το λούσιμο

Fun fact, πολλές φορές το φριζάρισμα ξεκινάει από τον τρόπο που λούζεις τα μαλλιά σου. Χρησιμοποίησε χλιαρό νερό αντί για πολύ ζεστό, καθώς η θερμότητα ανοίγει τα λέπια της τρίχας και προκαλεί αφυδάτωση. Όσον αφορά το στέγνωμα τώρα, αντί να τρίβεις με ένταση, σκούπισε απαλά με μια πετσέτα από μικροΐνες ή ένα παλιό βαμβακερό t-shirt.

IG @emilisindlev

3. Δώσε προσοχή κατά το χτένισμα

Όταν τα μαλλιά είναι βρεγμένα, είναι πιο ευάλωτα και σπάνε πιο εύκολα. Απόφυγε λοιπόν να τα βουρτσίζεις τότε κι άντίθετα χτένισέ τα απαλά με μια χτένα με φαρδιά δόντια, ιδανικά μέσα στο ντους αφού έχεις εφαρμόσει το conditioner ή τη μάσκα, ξεκινώντας από τις άκρες και πηγαίνοντας σταδιακά προς τις ρίζες.

4. Επένδυσε στα σωστά προϊόντα

Ένα ελαφρύ serum ή λάδι μπορεί να γίνει ο καλύτερος φίλος των σγουρών μαλλιών σου. Τα προϊόντα με σιλικόνη ή φυσικά έλαια δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ που συγκρατεί την υγρασία και χαρίζει λάμψη. Εφάρμοσε πάντα μικρή ποσότητα στις άκρες και όχι στη ρίζα για να αποφύγεις την αίσθηση λιπαρότητας.

5. Προστάτευσε τις μπούκλες σου στον ύπνο

Σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει ότι το πρωί μόλις ξυπνήσεις τα μαλλιά σου δείχνουν έξτρα φριζαρισμένα. Ο λόγος; Οι ώρες τριβής με τη βαμβακερή μαξιλαροθήκη. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να επιλέξεις μια μαξιλαροθήκη από σατέν ή μετάξι ή ακόμα καλύτερα να τυλίξεις τα μαλλιά σου με ένα μαντήλι ή ένα ειδικό bonnet για να τα προστατεύσεις όσο κοιμάσαι. Η απαλότητα της υφής των υλικών αυτών μειώνει την τριβή και κρατάει τις μπούκλες πιο "ζωντανές" και λείες.