Βαρέθηκες το μπορντό; Αυτό είναι το επόμενο μανικιούρ που πρέπει να υιοθετήσεις

Όχι, δεν είναι καφέ

Το μπορντό έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο του φθινοπώρου και του χειμώνα -ένα κλασικό, ασφαλές χρώμα που έχει κατακτήσει τις πασαρέλες, τα social media και φυσικά τα νύχια. Για χρόνια ήταν η «σίγουρη λύση» όταν θέλαμε κάτι κομψό και διαχρονικό, με αποτέλεσμα να το βλέπουμε παντού: από minimal manicures μέχρι περίτεχνα nail art. Τα τελευταία δύο χρόνια πάθαμε σίγουρα overload με τη συγκεκριμένη βαθιά κόκκινη απόχρωση, καθώς κυριάρχησε τόσο στην ομορφιά, όσο και στη μόδα. Όσο κι αν την αγαπάμε βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ίσως έχει αρχίσει να μοιάζει κάπως... προβλέψιμη και πολυφορεμένη. Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ένα νέο χρώμα, έτοιμο να φέρει την ανανέωση στα άκρα μας.

Ο λόγος για το inky purple, μια βαθιά μοβ απόχρωση, που φλερτάρει με το μαύρο, υποσχόμενη να εκθρονίσει τα πιο δημοφιλή σκουρόχρωμα winter shades από την κορυφή της λίστας με τις τάσεις. Η συγκεκριμένη απόχρωση μοιάζει να αλλάζει ανάλογα με το φως του ήλιου. Το πρωί δείχνει πιο μελιτζανί, ενώ το βράδυ πιο μαύρη. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι κομψό και πολυτελές.

Editor's Note: Το συγκεκριμένο χρώμα ταιριάζει σε κάθε μήκος και σχήμα χειλιών, αλλά όπως συμβαίνει με όλα τα σκούρα χρώματα, θεωρείται ιδανικό για κοντά νύχια με οβάλ ή τετράγωνο σχήμα.

Προκειμένου το μανικιούρ σου να δείχνει πραγματικά «ακριβό» δεν θα πρέπει να αμελείς την καλή περιποίηση των χεριών σου. Κάθε βράδυ μην ξεχνάς λοιπόν να ενυδατώνεις τα επωνύχια χρησιμοποιώντας ένα cuticle oil αλλά και να περιποιείσαι την επιδερμίδα σου εφαρμόζοντας μια εξειδικευμένη κρέμα για τα χέρια.