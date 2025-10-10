Ρωτήσαμε τους pros ποια είναι τα πιο περιζήτητα χρώματα νυχιών αυτήν την στιγμή

Υπάρχουν λίγες απολαύσεις στη ζωή τόσο άμεσες και αναζωογονητικές όσο ένα φρέσκο μανικιούρ. Ένα όμορφο χρώμα στα νύχια έχει τον μαγικό τρόπο να ανανεώνει όχι μόνο την εμφάνιση, αλλά και τη διάθεσή μας. Καθώς οι εποχές αλλάζουν, αλλάζει κι η χρωματική παλέτα που κυριαρχεί στα ακροδάχτυλά μας. Αυτό το φθινόπωρο, τα νύχια γίνονται καμβάς έκφρασης: από ήρεμες ουδέτερες αποχρώσεις που αποπνέουν κομψότητα μέχρι τολμηρούς, σοφιστικέ τόνους που τραβούν βλέμματα. Οι πραγματικές τάσεις όμως δεν γεννιούνται στο Instagram αλλά IRL. Ποια είναι λοιπόν τα κορυφαία χρώματα στα νύχια για το φθινόπωρο και το χειμώνα 2025; Εμείς ρωτήσαμε τους pros στο χώρο και μας αποκάλυψαν τα χρώματα που έχουν γίνει ανάρπαστα στα nail salons:

Νύχια φθινόπωρο-χειμώνας 2025: Τα 3 πιο περιζήτητα χρώματα

Brown

IG @overglowedit

Η φθινοπωρινή εκδοχή του nude είναι το καφέ και τα chocolate brown nails φαίνεται πως συνεχίζουν να λατρεύονται από τις beauty addicts παρά την κυριαρχία τους τον περασμένο χειμώνα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας κάνει εντύπωση. Πρόκειται για ένα χρώμα που ταιριάζει με όλα τα outfits, μπορεί να κολακεύσει όλους τους τόνους επιδερμίδας ανάλογα με την απόχρωσή του, ενώ χαρίζει κομψότητα και πολυτέλεια σε κάθε look.

Bright Red

IG @amyle.nails

Ενώ περιμέναμε το σκούρο μπλε να κατέχει μια θέση στη λίστα με τις προτιμήσεις των γυναικών αυτήν την περίοδο, όπως μας είπαν οι pros, τα φωτεινά κόκκινα νύχια είναι τελικά πιο δημοφιλή. Κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι τα picante nails, δηλαδή τα νύχια σε πορτοκαλί/κόκκινο χρώμα, που θυμίζει εκείνο μιας καυτερής πιπεριάς, ήταν ένα από τα micro trends του καλοκαιριού. Αν και δεν "ακούστηκαν" πολύ, τώρα το φθινόπωρο φαίνεται πως θα έχουν την τιμητική τους.

Dark Cherry

IG @opi

Ένα ακόμα hot χρώμα για τα νύχια το φθινόπωρο και το χειμώνα 2025 είναι το σκούρο μπορντό, αλλά και το burgundy. Το χρώμα-πρωταγωνιστής των περασμένων κρύων μηνών φιγουράρει ξανά στη λίστα με τις τάσεις και σύμφωνα με τους pros συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών πιο περιζήτητων επιλογών αυτήν την περίοδο στα nail salons.