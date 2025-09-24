Οι τάσεις που ορίζουν το μανικιούρ του φθινοπώρου.

Το φθινόπωρο είναι εδώ -έστω και ημερολογιακά- και έτσι τα φωτεινά χρώματα και τα γλυκά παστέλ παραχωρούν σιγά σιγά τη θέση τους σε πιο σκούρες αποχρώσεις τόσο στα ρούχα, όσο και στο μανικιούρ. Οι τάσεις στα νύχια για το φθινόπωρο 2025 αντλούν έμπνευση κατά κύριο λόγο από τα χρώματα που επικρατούν αυτήν την περίοδο στη φύση. Το πλούσιο καφέ, το πολυτελές berry και το απολαυστικό καραμελέ είναι μόνο μερικές από τις χρωματικές τάσεις της σεζόν που υπόσχονται να ανανεώσουν την εμφάνισή σου. Ιδού τα χρώματα που πρέπει να έχεις στο ραντάρ σου φέτος το φθινόπωρο:

Νύχια φθινόπωρο 2025: Οι 5 κορυφαίες χρωματικές τάσεις

Chocolate Brown

IG @paintedbyjools

Το καφέ ήταν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές των τάσεων του περασμένου χειμώνα. Φέτος το φθινόπωρο το βλέπουμε να επιστρέφει δυναμικά, αναδεικνύοντας τόσο τα πιο κοντά, όσο και τα πιο μακριά νύχια. Για ένα πιο "ακριβό" look, επίλεξε μια καφέ απόχρωση με ζεστό υπότονο και ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με ένα high-shine top coat για έξτρα λάμψη.

Deep Plum

IG @matejanova

Αυτή η τόσο ιδιαίτερη απόχρωση, που ισορροπεί τέλεια μεταξύ ενός ψυχρού καφέ και ενός πλούσιου μοβ, είναι ό,τι πρέπει για εσένα που θέλεις να ξεφύγεις από τους "συνήθεις υπόπτους" του φθινοπώρου. Ταιριάζει τόσο σε πιο κοντά, όσο και σε πιο μακριά, αμυγδαλωτά ή οβάλ νύχια, αναβαθμίζοντας έτσι κάθε εμφάνιση.



Wine Red

IG @amyle.nails

Το μπορντό ήταν αδιαμφισβήτητα το it χρώμα του προηγούμενου χειμώνα με celebrities, όπως η Selena Gomez, να αναδεικνύουν τα merlot nails στην κορυφαία τάση της χρονιάς. Η αγάπη προς το κόκκινο του κρασιού θα συνεχίσει και αυτήν τη σεζόν με πολλές influencers να την έχουν ήδη υιοθετήσει, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα και την κομψότητα της εν λόγω απόχρωσης.

Milky Pink

IG @harrietwestmoreland

Από τη λίστα με τις τάσεις δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει και ένα "καθαρό" nail look. Για τις λάτρεις του μίνιμαλ στιλ, οι pros προτείνουν milky nails, δηλαδή ένα μανικιούρ σε ημιδιάφανο λευκό ή ροζ χρώμα. Αναπόσπαστο κομμάτι της clean girl αισθητικής, το εν λόγω look χαρίζει ανεπιτήδευτη κομψότητα σε κάθε εμφάνιση, κάνοντας τα άκρα να δείχνουν πιο "καθαρά" και περιποιημένα. Σε αντίθεση με την προηγούμενη σεζόν, όλα δείχνουν ότι αυτό το φθινόπωρο θα απομακρυνθούμε από τα ultra glossy φινιρίσματα των soap nails και θα στραφούμε σε πιο soft looks.



Midnight Navy

IG @caprirose_x

Ίσως το καλύτερο μεταβατικό χρώμα για το μανικιούρ αυτήν την περίοδο, το σκούρο μπλε, επιστρέφει δυναμικά στη μόδα, κάνοντας κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο elegant. Εμείς θα σου προτείναμε να το συνδυάσεις με κοντό μήκος νυχιών και να ολοκληρώσεις το μανικιούρ σου με ένα glossy top coat για ένα πραγματικά κομψό αποτέλεσμα.

