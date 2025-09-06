5 πράγματα που πρέπει να κάνεις για υγιή νύχια

Τα περιποιημένα άκρα αποτελούν βασικό στοιχείο μιας άρτιας εμφάνισης

Τα νύχια, όπως και το δέρμα ή τα μαλλιά μας, χρειάζονται φροντίδα όλο τον χρόνο. Σπάνε, ξεφλουδίζουν, αφυδατώνονται και συχνά δείχνουν θαμπά όταν δεν τους δίνουμε την προσοχή που αξίζουν. Με μερικές απλές, αλλά ουσιαστικές κινήσεις, μπορούμε να αποκτήσουμε δυνατά, λαμπερά και καλοσχηματισμένα νύχια που θα αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την περιποιημένη μας εικόνα.

Καθημερινή ενυδάτωση

Η αφυδάτωση είναι ο μεγαλύτερος «εχθρός» των νυχιών. Χρησιμοποιούμε ενυδατική κρέμα χεριών και ειδικό λάδι για τα πετσάκια, ώστε να παραμένουν ελαστικά και να μην σπάνε εύκολα.

Προστασία με γάντια

Η συχνή επαφή με απορρυπαντικά και ζεστό νερό ταλαιπωρεί τα νύχια. Φοράμε πάντα γάντια όταν κάνουμε δουλειές στο σπίτι για να αποφύγουμε την ξηρότητα και το ξεφλούδισμα.

Η ομορφιά ξεκινάει από μέσα

Εντάσσουμε στη διατροφή μας τροφές πλούσιες σε βιοτίνη, ψευδάργυρο, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά (όπως αυγά, ξηρούς καρπούς και ψάρια), που βοηθούν τα νύχια να μεγαλώνουν πιο γρήγορα και δυνατά.

Αποφεύγουμε τις υπερβολές

Συνεχείς εφαρμογές ημιμόνιμου ή τζελ, χωρίς διάλειμμα, μπορεί να τα αδυνατίσουν. Δίνουμε λίγο χρόνο «διαλείμματος» ανάμεσα στα ραντεβού για μανικιούρ με σκοπό να ανακτούν τα νύχια τη φυσική τους δύναμη.

Διατηρούμε τα νύχια καθαρά και περιποιημένα

Ένα σωστό λιμάρισμα προς μία κατεύθυνση και η απαλή απομάκρυνση των επωνυχίων θα κρατήσει τα νύχια καλοσχηματισμένα και υγιή. Δεν τα χρησιμοποιούμε σαν «εργαλείο» για να ανοίγουμε συσκευασίες, γιατί έτσι δημιουργούνται ρωγμές.