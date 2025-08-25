Τετράγωνο μανικιούρ: Ήρθε η στιγμή της επιστροφής του

Η μεγάλη επιστροφή ενός εμβληματικού σχήματος νυχιών

Η μόδα έχει αποδείξει αμέτρητες φορές ότι τίποτα δεν «χάνεται» για πάντα, απλώς περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τα τετράγωνα νύχια, το μανικιούρ-σύμβολο των ‘90s, που επιστρέφει δυναμικά για να δώσει στο στυλ μας μια ανανεωμένη, πιο τολμηρή και ταυτόχρονα κομψή διάσταση.

Το comeback του τετράγωνου μανικιούρ

Τα τετράγωνα νύχια ήταν κάποτε το απόλυτο fashion statement. Από τα supermodels των 90s μέχρι τις pop stars της εποχής, αποτέλεσαν σήμα κατατεθέν μιας γενιάς γυναικών που ήθελαν να δείξουν δυναμισμό, ανεξαρτησία και θηλυκότητα. Σήμερα, επιστρέφουν με πιο refined αισθητική, κρατώντας τη νοσταλγία αλλά με μια πιο σύγχρονη ματιά.

Το σχήμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση

Σε αντίθεση με τα πιο στρογγυλά ή almond νύχια που χαρίζουν μια πιο απαλή εικόνα, το τετράγωνο σχήμα δηλώνει αποφασιστικότητα. Πρόκειται για ένα μανικιούρ που τραβά τα βλέμματα χωρίς να χάνει την κομψότητά του. Είναι το ιδανικό σχήμα μανικιούρ για τη γυναίκα που θέλει να εκπέμπει σιγουριά, αλλά παράλληλα να διατηρεί μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας.