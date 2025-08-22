Αν τα μαλλιά σου δεν μπορούν να διατηρήσουν τον όγκο τους, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το προϊόν styling

Το προϊόν που μεταμορφώνει άμεσα την εικόνα των λεπτών και άτονων μαλλιών

Πόσες φορές έχεις αφιερώσει χρόνο στο styling των μαλλιών σου, αλλά μέσα σε μόλις λίγα λεπτά έχεις δει τον όγκο να «ξεφουσκώνει»; Τα λεπτά μαλλιά έχουν την τάση να χάνουν γρήγορα τη φόρμα τους, κάνοντας το hairlook να δείχνει άτονο. Η λύση, όμως, δεν είναι να γεμίζεις το νεσεσέρ σου με άπειρα προϊόντα. Υπάρχει ένα hero styling product που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο καθημερινό styling των μαλλιών σου: το texturizing hairspray (aka hairspray υφής)

Σε αντίθεση με τα κλασικά hairsprays που σταθεροποιούν το χτένισμα στη θέση του, τα hairspray υφής δίνουν σώμα, κίνηση και φυσικό όγκο χωρίς να βαραίνουν τα μαλλιά. Η φόρμουλά τους είναι σχεδιασμένη να «ανασηκώνει» τις ρίζες, να προσθέτει πλούσια αίσθηση στα μήκη και να χαρίζει αυτό το πολυπόθητο effortless αποτέλεσμα.

Πώς χρησιμοποιείται

Στις ρίζες των μαλλιών: Ψέκασε ανά διαστήματα στις ρίζες και σήκωσε απαλά τα μαλλιά με τα δάχτυλά σου για έξτρα lift.

Στα μήκη: Εφάρμοσέ το ανάμεσα στα τμήματα των μαλλιών για πλούσια υφή και ελαφριά κίνηση.

Για ανανέωση: Αν τα μαλλιά σου δείχνουν flat μέσα στη μέρα, λίγοι ψεκασμοί θα τα ζωντανέψουν ξανά αμέσως.



Beauty editor’s favourites

IG @hoskelsa

Shu uemura Wata Wave Texturizing Hairspray – Βρες το εδώ



Moroccanoil Texturizing Dry Spray – Βρες το εδώ

Ouai Thickening Spray – Βρες το εδώ

Wella Professionals Volume Boost Uplifting Care Spray – Βρες το εδώ



Living Proof Full - Dry Volume & Texture Spray – Βρες το εδώ