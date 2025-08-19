5 pre-shampoo θεραπείες που αξίζουν αυτό το επιπλέον step στη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών σου

Από την αποτοξίνωση μέχρι την προστασία του χρώματος, αυτές οι φόρμουλες κάνουν πραγματικά τη διαφορά στα μαλλιά σου

Για την περιποίηση των μαλλιών μας, συχνά επικεντρωνόμαστε στην επιλογή του σωστού σαμπουάν και την συνεπή εφαρμογή της κατάλληλης μάσκας μαλλιών. Παραμελούμε όμως ένα βήμα που μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά στην εικόνα και την ποιότητα των μαλλιών μας: το pre-shampoo.

Μια τέτοιου είδους εξειδικευμένη σύνθεση εφαρμόζεται πριν το λούσιμο και λειτουργεί ως «ασπίδα» ή «θεραπεία σοκ» που προετοιμάζει τα μαλλιά για να δεχτούν καλύτερα τα οφέλη της υπόλοιπης ρουτίνας μας. Από αποτοξίνωση και βαθύ καθαρισμό μέχρι θρέψη και προστασία χρώματος, το pre-shampoo είναι το μικρό μυστικό για υγιή, λαμπερά μαλλιά.



Beauty editor’s favourites

IG @chloelecareux

Color Wow Dream Filter Pre-Shampoo – Βρες το εδώ



L'Oréal Professionnel, Serie Expert Metal Detox Pre-Shampoo – Βρες το εδώ



Olaplex No.0 Intensive Bond Building Hair Treatment™ - Βρες το εδώ



Nuxe Hair Prodigieux Le Masque – Βρες το εδώ



L'Oréal Paris Elvive Bond Repair Pre-Shampoo – Βρες το εδώ

