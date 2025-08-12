Τα μωβ σαμπουάν που διατηρούν φωτεινό και λαμπερό το ξανθό χρώμα των μαλλιών

Το τέλειο ξανθό είναι θέμα σωστής φροντίδας

Το ξανθό δεν είναι απλώς ένα χρώμα μαλλιών. Είναι δήλωση. Από το icy πλατινέ μέχρι το ζεστό χρυσαφένιο, κάθε απόχρωση του ξανθού απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα για να παραμένει φωτεινή και καθαρή, χωρίς ανεπιθύμητους κίτρινους τόνους ή θαμπή όψη. Εδώ ακριβώς έρχονται να κάνουν τη διαφορά τα μωβ σαμπουάν, διατηρώντας τις ξανθές αποχρώσεις μαλλιών ζωντανές, λαμπερές και άψογα ισορροπημένες.

Πώς λειτουργεί το μωβ σαμπουάν

Το μωβ σαμπουάν περιέχει μωβ χρωστικές που εξουδετερώνουν τους ανεπιθύμητους κίτρινους και μπρούτζινους τόνους στα ξανθά, γκρίζα ή ανοιχτά βαμμένα μαλλιά. Βασίζεται στη χρωματική θεωρία: το μωβ βρίσκεται απέναντι από το κίτρινο στον χρωματικό τροχό, οπότε το «σβήνει» μεταξύ τους. Επομένως, βοηθά το ξανθό να παραμένει «δροσερό» και κομψό, σαν μόλις βγήκαμε μόλις από το κομμωτήριο.

Beauty editor’s favourites



IG @rosiehw

Kérastase Blonde Absolu Bain Ultra-Violet – Βρες το εδώ



System Professional LuxeBlond Shampoo – Βρες το εδώ



Moroccanoil Blonde Perfecting Purple Shampoo – Βρες το εδώ

Redken Color Extend Blondage Shampoo – Βρες το εδώ



Aveda Botanical Repair™ Purple Toning Shampoo - Βρες το εδώ

Schwarzkopf BlondMe Cool Blondes Neutralizing Shampoo - Βρες το εδώ

