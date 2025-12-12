Άβολο. Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει την αλήθεια για το στήθος της σε τεστ ανιχνευτή ψεύδους με την Αμάντα Σάιφριντ (video)

Η σταρ του «Euphoria» και του «White Lotus» απαντά στις φήμες για πλαστική χειρουργική. Γιατί είπαμε ότι ήταν οκ να τη ρωτήσουμε εξ αρχής;

Η Σίντνεϊ Σουίνι διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αύξησης στήθους, κατά τη διάρκεια ενός τεστ ανιχνευτή ψεύδους με τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία "Η Αγγελία", την Αμάντα Σάιφριντ.

«Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια ερώτηση στο μυαλό όλων, και απλά πρέπει να ρωτήσω: Είναι αληθινό το στήθος σου;» ρώτησε η Σάιφριντ κατά τη διάρκεια του αφιερώματος που δημοσιεύτηκε από το Vanity Fair.

«Ναι», απάντησε γελώντας η Σουίνι, προσθέτοντας: «Δεν έχω κάνει ποτέ καμία επέμβαση οπουδήποτε».

Ο ειδικός του ανιχνευτή ψεύδους επιβεβαίωσε αμέσως ότι η 28χρονη σταρ του Euphoria έλεγε την «αλήθεια».

«Μπορώ να τα αγγίξω;» αστειεύτηκε η 40χρονη Σάιφριντ.

«Σίγουρα», απάντησε χαριτολογώντας η Σουίνι.

«Φοβάμαι τις βελόνες» – Η απάντηση στις συγκρίσεις φωτογραφιών

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα που η σταρ του White Lotus απάντησε στις φήμες για πλαστική χειρουργική, καθώς είχε δεχθεί σχετική ερώτηση και σε συνέντευξή της στο Allure.

«Ας τις καταρρίψουμε όλες [τις φήμες]», είχε δηλώσει. «Δεν έχω κάνει ποτέ [πλαστική]... Φοβάμαι τόσο πολύ τις βελόνες, δεν έχετε ιδέα».

Μιλώντας στο Variety τον Οκτώβριο, η Σουίνι είχε επίσης μοιραστεί τα σχέδιά της να «γεράσει με χάρη». Αναφερόμενη στις εικασίες για την εμφάνισή της, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν ήταν δίκαιο να τη συγκρίνουν με μια φωτογραφία της από τότε που ήταν μόλις 12 ετών.

«Φυσικά και θα φαίνομαι διαφορετική. Τώρα φοράω μακιγιάζ και είμαι 15 χρόνια μεγαλύτερη», εξήγησε.

Στο ίδιο πλαίσιο της συνέντευξης, η Σουίνι επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν έχει κανένα τατουάζ.

«Δεν το κάνω για να γίνω sex symbol»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η σταρ της ταινίας Anyone But You σχολίασε το πώς οι θαυμαστές πιστεύουν ότι την ξέρουν, με βάση τους διχαστικούς χαρακτήρες που υποδύεται στην οθόνη.

«Έτσι, όταν οι άνθρωποι σκέφτονται, 'Α, είναι ένα sex symbol,' ή 'Το εκμεταλλεύεται αυτό', εγώ λέω, 'Όχι, απλά νιώθω καλά και το κάνω για τον εαυτό μου και νιώθω δυνατή'», εξήγησε.

Η Σίντνεϊ Σουίνι μοιράστηκε ότι ο στόχος της είναι να «εμπνεύσει άλλες γυναίκες να έχουν αυτοπεποίθηση και απλά να επιδεικνύουν αυτό που έχουν».

Σχόλιο: Η άβολη στιγμή που ο σεξισμός κανονικοποιείται

Κι ενώ μπορεί να φαίνονται αστείες εκ πρώτης αυτές οι ερωτήσεις στις συνεντεύξεις, η αλήθεια είναι ότι κρύβουν έναν βαθύ σεξισμό και αναδεικνύουν την εξαιρετική πίεση που δέχονται οι γυναίκες ηθοποιοί για τη φυσική τους εμφάνιση. Γιατί θεωρείται αποδεκτό να ρωτήσεις μια γυναίκα, δημόσια και μάλιστα με ανιχνευτή ψεύδους, αν το στήθος της είναι φυσικό ή αποτέλεσμα πλαστικής επέμβασης; Η ερώτηση υπονοεί ότι το σώμα της δεν της ανήκει πλέον, καθώς είναι δημόσιο πρόσωπο, και ότι πρέπει να λογοδοτήσει για κάθε πιθανή αλλαγή που έχει κάνει.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν έχει κάνει επεμβάσεις και ότι φοβάται τις βελόνες. Ωστόσο, η ίδια η επανάληψη της ερώτησης σε κάθε συνέντευξη υπογραμμίζει τη διπλή ηθική που επικρατεί. Οι γυναίκες ερωτώνται συνεχώς για πλαστικές επεμβάσεις στο πρόσωπο, στο στήθος, στα οπίσθια – ωστόσο, πολύ σπάνια βλέπουμε τους άντρες συναδέλφους τους να υποβάλλονται σε αντίστοιχη σωματική εξέταση. Γιατί το θέμα των πλαστικών επεμβάσεων παραμένει ταμπού και σημείο κριτικής μόνο όταν αφορά γυναίκες;

Αυτή η άβολη «κανονικοποίηση» της αμφισβήτησης της γυναικείας εμφάνισης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δήλωση της Σουίνι ότι στόχος της είναι να «εμπνεύσει άλλες γυναίκες να έχουν αυτοπεποίθηση και απλά να επιδεικνύουν αυτό που έχουν». Όταν ο δημόσιος λόγος εστιάζει μόνο στο αν το σώμα είναι «αυθεντικό» ή όχι, η αυτοπεποίθηση και η ενδυνάμωση περνούν σε δεύτερη μοίρα.