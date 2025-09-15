Η νέα σειρά με τους Τζουντ Λο και Τζέισον Μπέιτμαν αποκαλύπτει τις πιο σκοτεινές πτυχές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ

Απέχουμε τρεις ημέρες από την πρεμιέρα του σκοτεινού θρίλερ «Black Rabbit» στο Netflix, με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο και Τζέισον Μπέιτμαν. Μία limited σειρά με φόντο τη νυχτερινή και μυστηριώδη ζωή της Νέας Υόρκης, που εξερευνά τις συνέπειες που προκύπτουν όταν η δίψα για επιτυχία μπορεί να σπρώξει κάποιον στα άκρα.

Το Black Rabbit έρχεται σε μια περίοδο που το Netflix δεν μας έχει δώσει ένα θρίλερ που να μας καθηλώσει, επομένως περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία αν η νέα σειρά θα κάνει τη διαφορά. Πιστεύω θα την κάνει. Όχι μόνο γιατί έχει ένα δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο, αλλά και για την υπόθεσή του.

Η υπόθεση του Black Rabbit

Η σειρά ακολουθεί τις χαοτικές ζωές δύο αδερφών, που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία ενός εστιατορίου και VIP lounge, του Black Rabbit. Ο χαρισματικός Τζέικ, τον υποδύεται ο Τζουντ Λο, κατάφερε να το κάνει talk of the town και δικαίως καυχιέται γι’αυτό. Όμως, η ξαφνική επιστροφή του αδερφού του, Βινς, ταράζει τις ισορροπίες: παλιά τραύματα έρχονται ξανά στην επιφάνεια, νέοι κίνδυνοι εμφανίζονται και όσα έχτισαν μαζί, απειλούνται.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο αδέρφια που το μοναδικό κοινό στοιχείο τους είναι το ίδιο το εστιατόριο, που το ίδρυσαν μαζί. Γι’ αυτό όπως γράφει και το Tudum, το Black Rabbit ισορροπεί σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στον άρρηκτο οικογενειακό δεσμό και στην αυτοκαταστροφή.

Ο Τζουντ Λο δήλωσε για την σειρά πως «το Black Rabbit επικεντρώνεται σε έναν κόσμο εξαιρετικά ενδιαφέρον». Ο Τζέισον Μπέιτμαν, που σκηνοθέτησε και τα δύο πρώτα επεισόδια, είπε πως «πρόκειται για δύο αδέρφια που αγαπιούνται μεν, δεν ταιριάζουν δε. Ο ένας είναι χαοτικός και συνέχεια κάνει γκάφες και ο άλλος είναι εκείνος που έχει λογική. Όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Όλοι έχουμε έναν φίλο ή έναν αδερφό που μας παρασύρει, μας βάζει σε μπελάδες, αλλά ταυτόχρονα είναι συναρπαστικό να είσαι κοντά του».

Στο μεταξύ, το Black Rabbit φέρνει ξανά μαζί τον Τζέισον Μπέιτμαν και την συμπρωταγωνίστριά του στο βραβευμένο Ozark, Λόρα Λίνεϊ. Εκτός από τους ρόλους τους, βρίσκονται στην παραγωγή και τη σκηνοθεσία. Επιπλέον, φέρνει ξανά κοντά τον Τζουντ Λο και τον σκηνοθέτη Τζάστιν Κουρζέλ, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία The Order.

Το Black Rabbit θα γίνει διαθέσιμο στο Netflix στις 18 Σεπτεμβρίου, επομένως αν δεν έχεις δει τις προηγούμενες σειρές που πρότεινα για το Σαββατοκύριακο, η νέα σειρά είναι αρκετά ενδιαφέρουσα.