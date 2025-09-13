Αν έχεις ήδη σχέδια για το Σαββατοκύριακο, πιθανόν και να τα ακυρώσεις στην πορεία

Δεν έχω κάτι καλύτερο από τις σειρές. Ειδικά εκείνες που από το πρώτο επεισόδιο αποδεικνύονται διαμαντάκια. Μου έχει συμβεί δηλαδή πολλές φορές να ξεκινήσω μία το Σάββατο και να την τελειώσω Κυριακή. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, τότε έχω τις καλύτερες προτάσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο. Δύο από το Disney+ και τρεις από το Netflix. Αν δεν έχεις κανονίσει σχέδια, τότε θα έχεις την καλύτερη συντροφιά.

Only Murders in the Building

Τρία επεισόδια της πέμπτης σεζόν είναι ήδη διαθέσιμα στο Disney+. Το Only Murders in the Building είναι η comfort σειρά που χρειάζεσαι, όταν θες πραγματικά να χαλαρώσεις και ταυτόχρονα να διασκεδάσεις. Γιατί ναι, μπορεί η υπόθεση να αφορά ένα έγκλημα στο Αρκόνια, αλλά το χιούμορ και η σάτιρα πάνε χέρι-χέρι. Μάρτιν Σορτ, Στιβ Μάρτιν και Σελίνα Γκόμεζ είναι η τριάδα που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.

Όσον αφορά την πλοκή, βρισκόμαστε εκεί που μας αφήσε η προηγούμενη σεζόν: στον θάνατο του θυρωρού, Λέστερ. Οι τρεις πρωταγωνιστές αρνούνται να πιστέψουν ότι ήταν ατύχημα. Η έρευνα τους φέρνει σε σκοτεινές γωνιές της Νέας Υόρκης και πιο πέρα, όπου ξεσκεπάζουν έναν επικίνδυνο ιστό από μυστικά που συνδέουν ισχυρούς δισεκατομμυριούχους, μαφιόζους της παλιάς σχολής και τους μυστηριώδεις κατοίκους του Αρκόνια.

Call My Agent / Berlin

Αν έχεις δει την αντίστοιχη γαλλική σειρά, καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Το Call My Agent είναι μια ρεαλιστική κωμωδία, που άπαξ και την ξεκινήσεις, δύσκολα θα την σταματήσεις. Βγάζει στη φόρα όλες τις παραξενιές των δύστροπων διάσημων ηθοποιών και αυτό έχει πάντα ενδιαφέρον. Στην γερμανική έκδοση, που είναι διαθέσιμη στο Disney+, βρισκόμαστε στο Πρακτορείο Ταλέντων Στερν, όπου οι μάνατζερ δίνουν μάχη να το κρατήσουν ζωντανό, μετά τον ξαφνικό θάνατο του ιδρυτή. Η χρεωκοπία είναι προ των πυλών, εκτός από τους πελάτες που ήδη έχουν, πρέπει να αναζητήσουν και νέα ταλέντα.

Ενώ αληθινές διασημότητες κυκλοφορούν στους διαδρόμους, οι μάνατζερ συγκρούονται στα παρασκήνια. Διαμορφώνουν στρατηγικές, διαχειρίζονται κρίσεις και κατεβάζουν ιδέες, ρισκάροντας τα πάντα για τους πελάτες τους. Το ζήτημα είναι πως η προσωπική ζωή μπλέκεται με την επαγγελματική και αυτό ποτέ δεν φέρνει καλά αποτελέσματα.

Two Graves

Οι ισπανικές σειρές σπάνια απογοητεύουν. Είναι μονόδρομος, κάθε φορά που συστήνεται μια καινούρια, να την δω πριν καλά-καλά μάθω την πλοκή της. Έτσι συνέβη και με το Two Graves στο Netflix, που ξετυλίγει την ιστορία του σε τρία μόλις επεισόδια. Ένας εκ των πρωταγωνιστών είναι και ο αγαπημένος Αλβάρο Μόρτε (ο professor του La Casa de Papel).

Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εξαφάνιση δύο 16χρονων κοριτσιών και τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχει στις οικογένειές τους. Δύο χρόνια αργότερα, χωρίς στοιχεία και υπόπτους, η υπόθεση κλείνει. Όμως η γιαγιά της μίας κοπέλας, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Νόμιμα και μη. Απελπισμένη προσπαθεί να πάρει εκδίκηση, αποκαλύπτοντας σκοτεινά μυστικά που κανείς δεν ήθελε να βγουν στη φόρα.

Hostage

Πολιτικό θρίλερ στο Netflix, που αν σου ξέφυγε το καλοκαίρι, τώρα είναι μια καλή στιγμή να του δώσεις την ευκαιρία. Όπως καταλαβαίνεις και από την ονομασία της σειράς, έχουμε να κάνουμε με μία απαγωγή. Όταν εκλέγεται η Βρετανίδα πρωθυπουργός Άμπιγκεϊλ Ντάλτον, έρχεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και μια αντιπαλότητα με την αμφιλεγόμενη Γαλλίδα πρόεδρο Βιβιέν Τουσέν. Ο σύζυγος της πρώτης πέφτει θύμα απαγωγής κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς συνόδου κορυφής, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους για να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης που απειλεί όχι μόνο την καριέρα τους, αλλά και τη ζωή τους.

Untamed

Αυτή τη σειρά του Netflix, θα την ξεκινήσεις Σάββατο και Κυριακή θα την έχεις τελειώσει. Μία σεζόν, απολαυστικά επεισόδια. Δηλαδή αν δεν έχεις καθόλου πλάνα, μην σε απασχολεί. Το Untamed είναι από αυτές τις σειρές που δεν συζητιούνται, αλλά αποδεικνύονται διαμάντια. Στο Rotten Tomatoes έχει βαθμολογηθεί με 83%, που σημαίνει ότι αυτό που θα δεις θα είναι πολύ καλό. Γενικά, η επιτυχία που έκανε, οδήγησε στην ανακοίνωση δεύτερης σεζόν, ενώ η δημιουργία της σειράς προοριζόταν για μία.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Yosemite National Park, που όσο εντυπωσιακό είναι, άλλο τόσο είναι και απειλητικό. Εξού και εντοπίζεται το πτώμα μιας γυναίκας, που αν και ο θανατός φαινόταν αρχικά σαν ατύχημα, τελικά τα τραύματά της αλλά και κάποιες ενδείξεις, αποδεικνύουν κάτι τελείως διαφορετικό.