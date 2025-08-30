Θα είναι το House of Guinness, η καλύτερη σειρά του φθινοπώρου για το Netflix; Όλα δείχνουν πως ναι

Ο Στίβεν Νάιτ μετά το Peaky Blinders, φέρνει το δράμα εποχής, House of Guinness

Αν σου έχει λείψει μια ωραία δραματική σειρά εποχής, τότε στις 25 Σεπτεμβρίου έχεις ραντεβού με το Netflix. Γιατί; Γιατί κάνει πρεμιέρα το House of Guinness - μια δημιουργία του Στίβεν Νάιτ, που μας έχει χαρίσει στο παρελθόν το υ-πέ-ρο-χο Peaky Blinders. Αφήνοντας πίσω του τους ομιχλώδεις δρόμους του Μπέρμιγχαμ, ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης μεταφέρει τη νέα του ιστορία στα σοκάκια και τις αρχοντικές επαύλεις του Δουβλίνου.

Το House of Guinness των οκτώ επεισοδίων, αφηγείται μια επική ιστορία εμπνευσμένη από μία από τις πιο διάσημες και διαχρονικές δυναστείες της Ευρώπης - την οικογένεια Guinness, δηλαδή την οικογένεια πίσω από τη διάσημη ιρλανδική ζυθοποιία. Τοποθετημένη στο Δουβλίνο και τη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα, η ιστορία ξεκινά αμέσως μετά τον θάνατο του σερ Μπέντζαμιν Γκίνες, του ανθρώπου που οδήγησε τη ζυθοποιία Guinness στην τεράστια επιτυχία.

Η πλοκή εξετάζει τον εκτεταμένο αντίκτυπο της διαθήκης του στη μοίρα των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του - Άρθουρ, Έντουαρντ, Αν και Μπεν - καθώς και σε μια ομάδα χαρακτήρων από το Δουβλίνο που εργάζονται και αλληλεπιδρούν με το φαινόμενο που λέγεται Guinness.

Ben Blackall/Netflix

Είναι το House of Guinness βασισμένο στην αληθινή ιστορία της οικογένειας;

Εν μέρει ναι, αλλά μένει να δούμε πόσο πιστά θα την ακολουθήσει ο Στίβεν Νάιτ, ο οποίος έχει αφήσει να εννοηθεί πως είχε στη διάθεσή του άφθονο υλικό.

Πάντως το House of Guinness είναι δεδομένο πως βασίζεται στις πραγματικές συνέπειες του θανάτου του Μπέντζαμιν Γκίνες, και δίνει νέο νόημα στον όρο “οικογενειακή διαμάχη”. Ο Τζέιμς Νόρτον, ένας εκ των πρωταγωνιστών, δήλωσε στο Digital Spy πως ο Στίβεν Νάιτ είναι στα «καλύτερά του» και ότι πρόκειται για μια πραγματικά διασκεδαστική σειρά. «Έχει μπίρα. Έχει αυτή την εκκεντρική οικογένεια. Έχουμε χαρακτήρες να συγκρούονται, να παίζουν, να μαλώνουν, να κάνουν σεξ. Είναι απλά συναρπαστικό».

Με τη σειρά του, ο Στίβεν Νάιτ δήλωσε το Tudum: «Είναι η απίθανη ιστορία μιας οικογένειας που τυχαίνει να είναι οι κληρονόμοι του μεγαλύτερου ζυθοποιείου στον κόσμο. Είναι νέοι και τους έχει δοθεί η αποστολή να αναλάβουν αυτό το απίστευτα επιτυχημένο brand», δήλωσε ο Στίβεν Νάιτ στο Tudum. «Η πρώτη προτεραιότητα είναι: “Μην τα κάνετε μαντάρα”. Και η δεύτερη είναι να “κάνετε τη Guinness ακόμη μεγαλύτερη”».

Συνέχισε λέγοντας πως οι αδερφοί Άρθουρ και Έντουαρντ «ανέλαβαν από κοινού τη διαχείριση του ζυθοποιείου για πολύ ενδιαφέροντες λόγους. Πριν ο σερ Μπέντζαμιν πεθάνει, φρόντισε πολύ συνειδητά να τους “δέσει” με κοινή ευθύνη για τη ζυθοποιία. Θα μάθετε το γιατί όταν παρακολουθήσετε τη σειρά».

Ο Στίβεν Νάιτ είναι εξαιρετικός στο να αφηγείται ιστορίες για επιδραστικές οικογένειες που βρίσκονται στην εξουσία. Είμαστε σίγουροι πως δεν θα μας απογοητεύσει ούτε στο House of Guinness. Φυσικά, η σειρά αυτή αναμένεται να είναι η must-watch του φθινοπώρου, όχι μόνο χάρη σε εκείνον και την ιστορία των Γκίνες, αλλά και για το εξαιρετικό καστ, συμπεριλαμβανομένων των Άντονι Μπόιλ, Λούις Πάρτριτζ, Έμιλι Φέιρν, Φίονν Ο’σι, Τζέιμς Νόρτον.

Το House of Guinness προβλέπεται να είναι η σειρά που θα την τελειώσουμε εν μια νυκτί.