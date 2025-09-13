Η σειρά που συγκέντρωσε 3,1 εκατομμύρια θεατές τις πρώτες τρεις ημέρες

Ο δημιουργός της σειράς «Mare of Easttown», Μπραντ Ίνγκελσμπι, επέστρεψε με μία ακόμη δυνατή αστυνομική ιστορία. Το «Task» όμως, είναι ακόμα καλύτερο

Ο Μπραντ Ίνγκελσμπι ξέρει πώς να δημιουργεί αστυνομικές ιστορίες που να καθηλώνουν τους θεατές. Το Task είναι ακόμη μία απόδειξη. Προηγουμένως μας είχε χαρίσει το Mare of Easttown, που κυκλοφόρησε το 2021, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Ήταν, για την ακρίβεια, μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές του HBO, με μέσο όρο 12,9 εκατομμύρια θεατές στα επτά επεισόδιά της μέσα σε 90 ημέρες.

Τώρα, το Task προμηνύεται ακόμα καλύτερο. Τουλάχιστον, έκανε μια πολύ καλή αρχή. Όπως αναφέρει το Variety, μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες προβολής της, συγκέντρωσε 3,1 εκατομμύρια θεατές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Warner Bros. Discovery. Ένας αριθμός που με βάση την προηγούμενη δουλειά του Ίνγκελσμπι, αντιστοιχεί σε 36% υψηλότερη τηλεθέαση.

Το Task των 7 επεισοδίων, έχει για πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο, στον ρόλο του Τομ Μπράντις, ενός πράκτορα του FBI και πρώην ιερέα, που ηγείται μιας ειδικής ομάδας που έχει ως αποστολή να βάλει τέλος στις βίαιες ληστείες. Ο ίδιος βρίσκεται σε εμφανή συναισθηματική αναστάτωση, δεδομένου ότι η σύζυγός του έχει φύγει και ο γιος του πρόκειται να καταδικαστεί για τον θάνατό της. Από την άλλη, έχουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τις ληστείες, τον Ρόμπι Πρέντεργκαστ, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Πέλφρεϊ. Ο Ρόμπι δεν είναι ένας τυπικός εγκληματίας, γι’αυτό και καταφέρνει να περνάει απαρατηρήτος από τις αρχές.

Έχει οικογένεια και δουλειά, το πρότυπο του άντρα. Ο Ρόμπι δεν θέλει οι ληστείες που του έχουν ανατεθεί να πραγματοποιήσει, να έχουν βίαιο τέλος. Κάθε άλλο. Όμως η τελευταία, καταλήγει με νεκρούς. Τα πράγματα πάνε ακόμα πιο στραβά όμως, αφού στο σπίτι υπάρχει ένας μάρτυρας που κανείς δεν περίμενε να βρίσκεται εκεί.

Οι συγκρίσεις μεταξύ του Task και του Mare Of Easttown θα είναι αναπόφευκτες, αν και η πρώτη δεν αποτελεί συνέχεια της δεύτερης. Ωστόσο και οι δύο αστυνομικές σειρές διαδραματίζονται στην ίδια περιοχή της Φιλαδέλφεια, χρησιμοποιώντας την τοπική διάλεκτο. Για παράδειγμα, αντί για «water», θα ακούσεις να λένε «wudder».

Το καστ του Task περιλαμβάνει επίσης τους: Εμίλια Τζόουνς, Τζέιμι ΜακΣέιν, Σαμ Κίλι, Θούσο Μμπεντού, Φάμπιεν Φράνκελ, Άλισον Όλιβερ, Ραούλ Καστίγιο, Σίλβια Ντιονίσιο, Φοίβη Φοξ και Μάρθα Πλίμπτον.