Χριστουγεννιάτικα νύχια μπορντό: 10 μανικιούρ για «ακριβές» γιορτινές εμφανίσεις
Βίκυ Χριστοπούλου
19 Δεκεμβρίου 2025
Βαθύ, αισθησιακό και διαχρονικά γιορτινό, το μπορντό εξακολουθεί να αποτελεί τάση στα νύχια και αυτόν το χειμώνα. Τώρα τον Δεκέμβριο βάζει τα γιορτινά του και συνδυάζεται με γκλίτερ, festive nail art και μεταλλικές λεπτομέρειες αποδεικνύοντας πως αποτελεί εξαιρετική εναλλακτική του κλασικού κόκκινου. Τα χριστουγεννιάτικα μπορντό νύχια κολακεύουν κάθε τόνο επιδερμίδας, ταιριάζουν απόλυτα με τα χειμερινά neutrals αλλά και με τα πιο glam σύνολα των γιορτών, ενώ αποπνέουν μια ήσυχη πολυτέλεια και φινέτσα.
Στο μανικιούρ, το μπορντό μπορεί να φορεθεί με αμέτρητους τρόπους: από το απόλυτα minimal, γυαλιστερό μονόχρωμο μέχρι elegant french με σκούρα βάση, velvet ή cat-eye υφές, λεπτές χρυσές λεπτομέρειες ή διακριτικά festive σχέδια που δεν χάνουν τον σοφιστικέ χαρακτήρα τους. Ακολουθούν 10 κομψά μπορντό μανικιούρ για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Χριστουγεννιάτικα νύχια μπορντό: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις
Glitter
Festive French
Snowflakes
Shooting Stars
Glazed
All Wrapped Up
Cat Eye
Misteltoe
Bow Details
Polka Dots
