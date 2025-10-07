Εντ Γκιν: Πόσα από αυτά που βλέπουμε στη σειρά του Netflix είναι στοιχεία μυθοπλασίας;

Η αληθινή ιστορία του Εντ Γκιν, οι κινηματογραφικοί χαρακτήρας στον οποίο βασίστηκαν, ένας υπέροχος Τσάρλι Χάναμ στη σειρά του Netflix και οι αλήθειες και τα ψέματα

Η αληθινή ιστορία του Εντ Γκιν αποτελεί την τρίτη σεζόν της ανθολογίας “Monsters” στο Netflix, εξίσου τρομακτική, εξίσου φρικιαστική. Θέλει να έχεις γερό στομάχι για να μην κλείσεις την οθόνη, αλλά αυτό το γνωρίζεις πολύ καλά, ειδικά αν έχεις παρακολουθήσει και την πρώτη σεζόν με τον Τζέφρι Ντάμερ. Αν εξαιρέσουμε την υπόθεση αυτή καθέ αυτή, ένας βασικός λόγος που η τρίτη σεζόν είναι εξαιρετική, είναι το υποκριτικό ταλέντο του Τσάρλι Χάναμ. Δώστε του όλα τα βραβεία. Είναι ανατριχιαστικά καλός ακόμα και στην φωνή του, για την οποία βασίστηκαν σε ηχητικά ντοκουμέντα.

Η ερμηνεία του επιβεβαίωσε το πόσο πολύ μελέτησε αυτόν τον διαβόητο τρομακτικό άντρα, που ενέπνευσε αρκετούς εμβληματικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες του Χόλιγουντ. Ανάμεσά τους και τον Norman Bates της ταινίας Ψυχώ. Ο δεύτερος λόγος είναι ο σκηνοθέτης Ράιαν Μέρφι, ο οποίος κατάφερε να μας βάλει μέσα στην ιστορία. Το αποτέλεσμα είναι από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο, άρτιο.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Εντ Γκιν ήταν ένας δολοφόνος και τυμβωρύχος - με τα πτώματα που ξέθαβε έφτιαχνε διάφορα αντικείμενα, όπως κούπες, καρέκλες, μάσκες. Όταν τα εγκλήματά του αποκαλύφθηκαν το 1950, η κοινή γνώμη σοκαρίστηκε και του έδωσε τον χαρακτηρισμό «Ο Χασάπης του Πλέινφιλντ». Ο ίδιος παραδέχτηκε τη δολοφονία δύο γυναικών, αν και στη σειρά του Netflix βλέπουμε παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά επιβεβαιώθηκε ποτέ πως εκείνος δολοφόνησε και τον αδερφό του, Χένρι.

Παραμένει επίσης υπό αμφισβήτηση το αν η ταμπέλα “serial killer” ταιριάζει απόλυτα ως περιγραφή του Εντ Γκιν. Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό των ΗΠΑ, η ανθρωποκτονία κατά συρροή θεωρείται «μια σειρά τριών ή περισσότερων φόνων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας διαπράχθηκε εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας κοινά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν την εύλογη πιθανότητα ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν από τον ίδιο δράστη ή δράστες». Αλλά στην πραγματικότητα μικρή σημασία έχει. Ο ίδιος διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και γι’ αυτό δεν δικάστηκε ποτέ.

Το Netflix αφηγείται την ιστορία του, παρουσιάζοντας το πώς ένα τραυματικό και απομονωμένο περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός από τα πιο διαταραγμένα μυαλά στην ιστορία του εγκλήματος. Ποια είναι όμως η αληθινή ιστορία του Εντ Γκιν;

Η απομόνωση, η σχέση με την μητέρα του και οι δύο δολοφονίες

Ο Εντ Γκιν γεννήθηκε το 1906 στο Ουισκόνσιν και μεγάλωσε σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα. Η μητέρα του, Ογκάστα, ήταν μια βαθιά θρησκευόμενη και αυταρχική γυναίκα, η οποία μισούσε τον αλκοολικό σύζυγό της. Πέρασε την πεποίθηση στους δύο γιους της πως ο κόσμος ήταν αμαρτωλός και οι γυναίκες όργανα του διαβόλου, εξού και τους ανάγκαζε να διαβάζουν την βίβλο καθημερινά. Αναπόφευκτα, ο Εντ ανέπτυξε μαζί της μια παθολογική και εξαρτημένη σχέση. Ο θάνατός της το 1945, του κόστισε τόσο που ψυχολογικά κατέρρευσε.

Ζούσε μόνος του, συντηρούσε τον εαυτό του με κονσέρβες και όπως γράφει το Biography, έκανε διάφορες μικροδουλειές. Αλλά η μητέρα του ήταν πάντα “εκεί” για εκείνον. Ο Εντ Γκιν σύχναζε επίσης σε επιχειρήσεις που αποτέλεσαν το επίκεντρο δύο σοκαριστικών εξαφανίσεων τη δεκαετία του 1950. Η πρώτη ήταν αυτή της 54χρονης Μέρι Χόγκαν, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια ταβέρνας, που επισκεπτόταν συχνά και ο ίδιος. Εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 1954 και η τύχη της παρέμεινε άγνωστη για σχεδόν τρία χρόνια.

Στη συνέχεια, η 58χρονη Μπερνίς Γουόρντεν που εξαφανίστηκε από το κατάστημα σιδηρικών της στις 16 Νοεμβρίου 1957. Ένα ίχνος αίματος οδηγούσε προς τα έξω, ενώ έλειπε και η ταμειακή μηχανή. Ο γιος της, Φρανκ Γουόρντεν βοηθός σερίφη, υποψιάστηκε αμέσως τον Εντ Γκιν και τον εντόπισε γρήγορα στο σπίτι ενός γείτονα. Την ίδια μέρα, οι αρχές ερεύνησαν το σπίτι του και γρήγορα ανακάλυψαν τα εγκλήματά του: βρήκαν στην αποθήκη το αποκεφαλισμένο πτώμα της Μπερνίς κρεμασμένο από το ταβάνι και μια σειρά από οικιακά αντικείμενα φτιαγμένα πρόχειρα από μέλη νεκρών σωμάτων.

Όταν ανακρίθηκε, ο Εντ Γκιν ανέλαβε την ευθύνη για τις δολοφονίες τόσο της Γουόρντεν όσο και της Χόγκαν και είπε ότι τις πυροβόλησε και τις δύο. Παραδέχτηκε επίσης ότι κατασκεύαζε μάσκες από ανθρώπινο δέρμα.

Getty Images

Σύμφωνα με την εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel, ο Γκιν είπε ότι η εμμονή του με τη μητέρα του, Ογκάστα, τον έκανε να θέλει να μοιάσει περισσότερο σε γυναίκα. Αφού επισκεπτόταν συχνά τον τάφο της, άρχισε να ξεθάβει πτώματα για να μπορεί να φορέσει το δέρμα τους. Παρόλο που η αστυνομία υποψιαζόταν ότι ο Γκιν μπορεί να ευθυνόταν για περισσότερα εγκλήματα, δεν κατάφερε ποτέ να τον συνδέσει οριστικά με άλλες εξαφανίσεις.

Τελικά κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Γουόρντεν, αλλά θεωρήθηκε παράφρων κατά τη στιγμή του εγκλήματος. Πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του έγκλειστος σε ψυχιατρικό ίδρυμα και πέθανε από επιπλοκές καρκίνου του πνεύμονα και αναπνευστικής νόσου σε ηλικία 77 ετών τον Ιούλιο του 1984.

Πηγή έμπνευσης για ταινίες του Χόλιγουντ

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο Εντ Γκιν αποτέλεσε έμπνευση για το μυθιστόρημα Ψυχώ του Ρόμπερτ Μπλοχ που εκδόθηκε το 1959, το οποίο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη την επόμενη χρονιά από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, με πρωταγωνιστές την Τζάνετ Λι και τον Άντονι Πέρκινς.

Δεν ήταν όμως μόνο ο Νόρμαν Μπέιτς ο μοναδικός, αλλά και ο Λέδερφεϊς από το The Texas Chain Saw Massacre και ο Μπάφαλο Μπιλ στην ταινία The Silence of the Lambs. Η ταινία Texas Chain Saw Massacre ξεκινά με μια αφήγηση που υπαινίσσεται ότι τα γεγονότα της βασίζονται σε «ένα από τα πιο παράξενα εγκλήματα στα χρονικά της αμερικανικής ιστορίας». Στην πραγματικότητα όμως, η ταινία δανείστηκε στοιχεία από τις υποθέσεις του Εντ Γκιν και του Έλμερ Γουέιν Χένλι.

Ο Τόμπι Χούπερ, σκηνοθέτης του Texas Chain Saw Massacre, δήλωσε σε ντοκιμαντέρ του 1997 ότι είχε ακούσει ιστορίες για τα εγκλήματα του Εντ Γκιν από συγγενείς που ζούσαν κοντά του. «Μεγάλωσα με αυτές τις ιστορίες σαν να ήταν τρομακτικά παραμύθια γύρω από τη φωτιά, ξέρεις, ιστορίες τρόμου που λες στο δάσος. Δεν ήξερα καν το όνομα του ανθρώπου, δεν ήξερα για τον Εντ Γκιν. Ήξερα απλώς ότι είχε συμβεί κάτι φρικτό. Αλλά αυτή η εικόνα μου έμεινε, και μεγάλωσα με αυτό να καίει στο μυαλό μου».

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το MGM+ παρουσίασε τη μίνι σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein. Η σειρά περιλάμβανε ακυκλοφόρητες μέχρι τότε ηχητικές κασέτες από τις συνεντεύξεις του Εντ Γκιν με τις τοπικές αρχές μετά τη σύλληψή του, καθώς και αρχειακές φωτογραφίες της αστυνομίας που αποκάλυπταν τα εγκλήματά του.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Μπάντι Ντέι, ένας τοπικός δικαστής με το όνομα Μπόιντ Κλαρκ, ο οποίος είχε ανακρίνει τον Εντ Γκιν, κράτησε τις κασέτες στο γραφείο του για χρόνια και αργότερα τοποθετήθηκαν σε θυρίδα ασφαλείας μετά τον θάνατό του. Η οικογένεια του Κλαρκ ήρθε τελικά σε επαφή με μέλη της παραγωγής σχετικά με την ύπαρξή τους.

Τι δεν ισχύει από αυτά που παρουσιάζει η σειρά του Netflix

Ο Ράιαν Μέρφι βασίστηκε μεν στην ιστορία, αλλά πρόσθεσε πολλά στοιχεία μυθοπλασίας. Για παράδειγμα, δεν αποδείχθηκε ποτέ πως ο Εντ Γκιν δολοφόνησε τον αδερφό του, Χένρι. Αν και υπήρξαν υποψίες για την εμπλοκή του, ο θάνατός του αποδόθηκε σε ασφυξία κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Στη σειρά τον βλέπουμε να τον χτυπάει στο κεφάλι και στη συνέχεια να προκαλεί μία πυρκαγιά.

Η ρομαντική σχέση του επίσης με την Αντελάιν Γουότκινς, δεν είναι αυτή που βλέπουμε στη σειρά. Γνωρίζονταν φυσικά, αλλά παρέμενε εντελώς επιφανειακό το μεταξύ τους. Βέβαια, η ίδια είχε κάνει αρχικά κάποιους ισχυρισμούς για μακροχρόνια γνωριμία και πρόταση γάμου, αλλά αργότερα τα αναίρεσε όλα.

Ο Εντ Γκιν ήταν δολοφόνος και τυμβωρύχος, αλλά όχι νεκρόφιλος και κανίβαλος. Για την νεκροφιλία είχε δηλώσει πως η μυρωδιά των πτωμάτων του προκαλούσε αηδία. Επιπλέον δεν έκανε τόσες δολοφονίες που μας παρουσιάζει η σειρά. Ο ίδιος είχε περάσει από ανιχνευτή ψεύδους και είχε αποδειχθεί πως έλεγε την αλήθεια για δύο δολοφονίες.



