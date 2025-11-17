Αν ψάχνεις ένα ψυχολογικό θρίλερ με δυνατό plot twist για να διαβάσεις, το βρήκα εγώ για σένα

Η Φρίντα ΜακΦάντεν ξέρει πώς να κάνει τους αναγνώστες της να μην αφήνουν το βιβλίο από τα χέρια τους

Η Φρίντα ΜακΦάντεν είναι εξαιρετική στο να γράφει ψυχολογικά θρίλερ που κρύβουν μέσα τους μαύρο χιούμορ, ανατροπές και μυστήριο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που τα μυθιστορήματά της γίνονται best seller. Το «Ποτέ μη λες Ψέματα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, είναι ένα τέτοιο βιβλίο και σου προσφέρει αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι: την ιδανική συντροφιά. Απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις στο κινητό σου, φτιάξε έναν ωραίο καφέ και αφέσου στις σελίδες του.

Το Ποτέ μη λες Ψέματα, όπως και όλα τα βιβλία της Φρίντα ΜακΦάντεν, ξεκινά με αργό ρυθμό και αποκτά ένταση όσο πλησιάζεις στη μέση της ιστορίας. Φυσικά, προς το τέλος κορυφώνεται. Τρέχεις να διαβάσεις, όπως τρέχουν και οι εξελίξεις. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, αυτό το βιβλίο είναι πιο αγχωτικό και σκοτεινό. Προφανώς και τα άλλα περιλαμβάνουν κάποιο έγκλημα, όμως εδώ έχουμε να κάνουμε και με ασθενείς που χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης, που κάνουν την αφήγηση πιο ανατριχιαστική. Σε συνδυασμό φυσικά με το απομονωμένο σπίτι - που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.

Πολύ δυνατό plot twist

Η υπόθεση ακολουθεί τον Ίθαν και την Τρίσια, ένα νεόνυμφο ζευγάρι που αναζητά το σπίτι των ονείρων του. Αν και παντρεμένοι, δεν γνωρίζονται πολύ καιρό. Υπάρχουν ακόμα στοιχεία της προσωπικότητάς τους που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Κι αυτό πίστεψε με, παίζει ρόλο στην αφήγηση.

Όταν επισκέπτονται το απομακρυσμένο αρχοντικό που κάποτε ανήκε στη δρα Αντριέν Χέιλ, μια διάσημη ψυχίατρο που εξαφανίστηκε χωρίς ν’ αφήσει ίχνος τέσσερα χρόνια νωρίτερα, μια σφοδρή χιονοθύελλα τους παγιδεύει στο κτήμα, χωρίς καμία πιθα­νό­τητα διαφυγής μέχρι να τελειώσει. Αναζητώντας ένα βιβλίο για να τη διασκεδάσει μέχρι να σταματήσει η χιονοθύελλα, η Τρίσια συναντά ένα μυστικό δωμάτιο, το οποίο περιέχει μια σειρά από μαγνητοφωνημένες συνεδρίες κάθε ασθενούς της δρα Χέιλ.

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα πάρουν μια πιο σκοτεινή τροπή. Αυτές οι ηχογραφήσεις κρύβουν μυστικά και αλήθειες. Η Φρίντα ΜακΦάντεν σου ενώνει σιγά-σιγά τα κομμάτια του παζλ, αλλά ακόμα κι αν καταλαβαίνεις ότι οι χαρακτήρες κάπως συνδέονται, δεν πάει το μυαλό σου στο πώς.

Διαβάζοντας το βιβλίο, ομολογώ πως δεν κατάλαβα γρήγορα την ανατροπή, αλλά πιστεύω ούτε και πολύ αργά. Στο Ποτέ μη λες Ψέματα πάντως δεν λείπει τίποτα. Κάθε σελίδα κρατάει την αγωνία και δεν σου επιτρέπει να μην συνεχίσεις την ιστορία. Σε ρουφάει κυριολεκτικά.

Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δούμε και την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου. Προς το παρόν, βέβαια, έχουμε την ταινία The HouseMaid, που βασίζεται στο βιβλίο «Η Αγγελία», ένα από τα καλύτερα της Φρίντα ΜακΦάντεν, με πρωταγωνίστριες τις Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ.