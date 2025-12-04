Η 5η σεζόν της Emily in Paris έρχεται στις 18/12 - Και το νέο ειδύλλιο μας αιφνιδίασε (What?)

Το Netflix δημοσίευσε το επίσημο trailer της “Emily in Paris” και όλοι σχολιάζουν το απρόσμενο ειδύλλιο που, πιθανολογούμε, ότι θα απασχολήσει έντονα αυτόν τον κύκλο.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα της 5ης σεζόν της σειράς «Emily in Paris», που ορίστηκε για τις 18 Δεκεμβρίου του 2025. Η δημοφιλής σειρά που ξεκίνησε από τη γαλλική πρωτεύουσα, φέτος εγκαθίσταται στην Ιταλία, αφού η Έμιλι αναλαμβάνει επικεφαλής του γραφείου Agence Grateau στη Ρώμη, ενώ, παράλληλα, απολαμβάνει τον έρωτά της με τον γοητευτικό Ιταλό, Μαρσέλο Μουρατόρι.

Όπως βλέπουμε στο trailer, η Έμιλι προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα καθημερινότητά της, υιοθετώντας τον ιταλικό τρόπο ζωής, ωστόσο η καρδιά της φαίνεται πως ανήκει στο Παρίσι. Την ίδια στιγμή, βέβαια, στη γαλλική πρωτεύουσα αναπτύσσεται ένα ειδύλλιο, που όχι μόνο δεν περιμέναμε, αλλά ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε. Και όχι, σε αυτό δεν πρωταγωνιστεί η Έμιλι, αλλά η κολλητή της, Μίντι.

Τις τελευταίες ώρες, οι fans της σειράς έχουν πλημμυρίσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με σχόλια, αφού κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Η Μίντι και ο Άλφι - ο πρώην της Έμιλι - περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσά τους δεν μοιάζει να είναι φιλικό. Σε μία από τις σκηνές, μάλιστα, χορεύουν μαζί, λίγο πριν ανταλλάξουν ένα φιλί. Και όπως σωστά κατάλαβες, αυτό το απρόσμενο ειδύλλιο, που αιφνιδίασε το κοινό, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον από κάθε άποψη.

Κάποιοι από τους χρήστες ενθουσιάστηκαν με την προσθήκη αυτού του νέου - μάλλον - ζευγαριού, άλλοι απόρησαν, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που απογοητεύτηκαν. Όπως και να ‘χει, το Netflix τράβηξε το ενδιαφέρον όλων ήδη από το τρέιλερ και τώρα, απλώς περιμένουμε τη συνέχεια.