Emily in Paris: Με άρωμα Ιταλίας το teaser της 5ης σεζόν - Οι δύο χαρακτήρες που απουσιάζουν

Το Emily in Paris επιστρέφει με την πέμπτη σεζόν και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα, που είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο

Το Emily in Paris ετοιμάζεται για την 5η σεζόν του, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου στο Netflix. Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, θα ταξιδέψουμε, μέσω της σειράς, στην υπέροχη Ρώμη, αφού η πλοκή της ιστορίας διαδραματίζεται περισσότερο στην Ιταλία. Η streaming πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser, με τις ομορφιές της ιταλικής πρωτεύουσας σε πρώτο πλάνο.

«Ξεκινάμε με μια όμορφη γυναίκα», ακούγεται η φωνή του Μαρσέλο (Γιουτζένιο Φραντσεσκίνι). «Τη συνοδεύει ένας άντρας. Είναι σαφές ότι γνωρίζονται, αδυνατούν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλον, καταλήγοντας σε ένα φιλί».

Ενώ στο teaser βλέπουμε όλα τα πρόσωπα, ο Λούκας Μπράβο και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ, οι τηλεοπτικοί Γκάμπριελ και Άλφι, απουσιάζουν. Φυσικά θα εμφανιστούν κανονικά στην σεζόν, παρ΄όλο που η παρουσία του πρώτου ήταν, στην αρχή, αμφίβολη. Σίγουρα δεν θα έχει τον χρόνο που είχε στις προηγούμενες σεζόν, δεδομένου ότι η Έμιλι έχει πλέον νέο σύντροφο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Emily in Paris, «ως επικεφαλής της Agence Grateau Rome, η Έμιλι αντιμετωπίζει επαγγελματικές και ρομαντικές προκλήσεις καθώς προσαρμόζεται στη ζωή σε μια νέα πόλη. Αλλά μόλις όλα φαίνονται να μπαίνουν στη θέση τους, μια επαγγελματική ιδέα στραβώνει και οι συνέπειες οδηγούν σε καρδιοχτύπι και setbacks στην καριέρα της».

«Αναζητώντας σταθερότητα, η Έμιλι ακολουθεί τον γαλλικό τρόπο ζωής της, μέχρι που ένα μεγάλο μυστικό απειλεί μία από τις πιο στενές της σχέσεις. Αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις με ειλικρίνεια, η Έμιλι αναδύεται με βαθύτερους δεσμούς, ανανεωμένη και έτοιμη να αγκαλιάσει νέες δυνατότητες».