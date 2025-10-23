Η ιστορία των Κένεντι έρχεται στο Netflix και μάλιστα με πολλές σεζόν - Όσα έχουν γίνει γνωστά

Όσα ξέρουμε για την νέα σειρά που θα εξερευνήσει την ιστορία των Κένεντι

Το Netflix ετοιμάζει μία νέα δραματική σειρά που θα εξερευνήσει την ιστορία της πιο διάσημης και μακροβιότερης πολιτικής δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι. Να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι, κυκλοφόρησε και η αποκαλυπτική βιογραφία του Τζον Φ. Κένεντι, που φέρει τον τίτλο JFK: Public, Private, Secret, δια χειρός του Τζέι Ράντι Ταραμπορέλι.

Όσον αφορά τη σειρά, θα έχει τον τίτλο Kennedy και πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ στον ρόλο του πατριάρχη Τζόζεφ Κένεντι του πρεσβύτερου. Το σενάριο υπογράφει ο Σαμ Σο, ενώ τη σκηνοθεσία ο βραβευμένος Τόμας Βίντερμπεργκ.

Η σειρά για την οικογένεια Κένεντι, θα βασιστεί στο βιβλίο του ιστορικού Φρέντρικ Λόγεβαλ, JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956, και φιλοδοξεί να φωτίσει τις απαρχές μιας οικογένειας που διαμόρφωσε την αμερικανική πολιτική σκηνή του 20ου αιώνα.

Όπως σχολίασε ο Σαμ Σο «η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό διαθέτουμε σε αμερικανική μυθολογία, κάτι ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful. Η εκπληκτική, λεπτοδουλεμένη βιογραφία του Φρέντρικ Λόγεβαλ αποκαλύπτει τις ανθρώπινες φιλοδοξίες και τα βάρη πίσω από τον μύθο, μιλώντας όχι μόνο για την εποχή των Κένεντι, αλλά και για το πώς φτάσαμε ως εδώ και προς τα πού πηγαίνουμε. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω την ευκαιρία να αφηγηθώ αυτή την επική ιστορία μιας οικογένειας και ενός κόσμου σε μετάβαση».

Τι άλλο γνωρίζουμε για την τηλεοπτική μεταφορά της ιστορίας των Κένεντι

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η σειρα προορίζεται να είναι μία μακροχρόνια παραγωγή, με πολλούς κύκλους που θα δίνουν χώρο στην σωστή αφήγηση. Η πρώτη σεζόν θα διαδραματίζεται στη δεκαετία των 1930 και θα ακολουθεί την εντυπωσιακή άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι, καθώς και των εννέα παιδιών τους - ανάμεσά τους και τον ανήσυχο και ανυπότακτο δεύτερο γιο, Τζακ, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από τη σκιά του μεγαλύτερου αδερφού του ή πιο σωστά του «χρυσού παιδιού».

Εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς είναι οι Σαμ Σο, Πίτερ Τσέρνιν, Τζένο Τόπινγκ και Κέιτλιν Ντέιχιλ για λογαριασμό της Chernin Entertainment, μαζί με τους Έρικ Ροθ, Φρέντρικ Λόγεβαλ, Λίλα Μπάιοκ, Άνια Έπσταϊν, Ντάστιν Τόμασον, Τόμας Βίντερμπεργκ και Άννα Ο’Μάλεϊ. Η Chernin Entertainment, που ανήκει στην The North Road Company, έχει ήδη συνεργαστεί με το Netflix σε επιτυχημένα πρότζεκτ, όπως η animated σειρά Exploding Kittens, η τριλογία Fear Street, καθώς και οι ταινίες Back in Action και Rez Ball.