Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες έχουν trailer και φυσικά ημερομηνία πρεμιέρας

Για κάποιο λόγο, ανυπομονώ ήδη να έρθουν τα Χριστούγεννα. Σίγουρα δεν είμαι η μόνη που έχει αυτό το feeling, γι’αυτό και το Netflix μας έδωσε μια πρώτη χριστουγεννιάτικη γεύση, δημοσιεύοντας τις νέες ταινίες που θα προσθέσει στη βιβλιοθήκη του για την περίοδο των γιορτών. Και όχι, δεν είναι νωρίς. Δεν θα καταλάβουμε, πάλι, πότε θα έρθουν.

Στο θέμα μας. Το Netflix λοιπόν θα κάνει διαθέσιμες τέσσερις φρέσκες χριστουγεννιάτικες ταινίες, συν εκείνες που θα προσθέσει από το παρελθόν. Για κάποιες δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβριο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Με βάση τις πληροφορίες που έδωσε η streaming πλατφόρμα, έχουμε να περιμένουμε συγκινητικές ιστορίες, ξεκαρδιστικές εορταστικές περιπέτειες και cozy vibes.

Champagne Problems

Μετά το Ransom Canyon (που σύντομα θα κυκλοφορήσει τη δεύτερη σεζόν), η Μίνκα Κέλι επιστρέφει στο Netflix με τη χριστουγεννιάτικη rom-com Champagne Problems. Αυτή τη φορά, υποδύεται μια φιλόδοξη διευθύντρια συγχωνεύσεων και εξαγορών, που ταξιδεύει στη Γαλλία για να ολοκληρώσει την εξαγορά μιας παγκοσμίου φήμης εταιρείας σαμπάνιας, λίγο πριν τις γιορτές. Το επαγγελματικό της ταξίδι όμως παίρνει μια απρόβλεπτη τροπή όταν ερωτεύεται κεραυνοβόλα έναν γοητευτικό Παριζιάνο, που είναι ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας.

Στο πλευρό της Μίνκα Κέλι, πρωταγωνιστούν οι Τομ Βοζνίτσκα, Thibault de Montalembert, Σον Άμσινγκ, Φλούλα Μποργκ, Άστριντ Γουέτνολ, Ξαβιέρ Σάμιουελ, Μίτσελ Μιούλεν και Μέιβ Κουρτιέ-Λίλεϊ. Είναι σίγουρα από τις χριστουγεννιάτικες ταινίες που θα δούμε σίγουρα. Πρεμιέρα στο Netflix, στις 19 Νοεμβρίου.

Jingle Bell Heist

Μετά το αιματοβαμμένο Heart Eyes, η Ολίβια Χολτ αλλάζει εντελώς ύφος και πρωταγωνιστεί σε μια ανάλαφρη, γιορτινή rom-com με τίτλο Jingle Bell Heist. Εδώ υποδύεται τη Sophia, μια έξυπνη και ευρηματική υπάλληλο λιανικής, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με τον Nick, έναν τεχνίτη που παλεύει να τα βγάλει πέρα, για μια τολμηρή ληστεία την παραμονή των Χριστουγέννων, στο πιο εμβληματικό πολυκατάστημα του Λονδίνου. Καθώς το σχέδιό τους ξετυλίγεται, τα συναισθήματα που αναπτύσσονται και τα μυστικά που αποκαλύπτονται κάνουν την αποστολή τους ακόμα πιο δύσκολη

Στον ρόλο του Nick συναντάμε τον Κόνορ Σουίντελς από το επιτυχημένο Sex Education, ενώ το καστ συμπληρώνουν οιΛούσι Παντς, Πίτερ Σεραφίνοβιτς, Πόπι Ντρέιτον, Μίχαελ Σαλάμι και Μαράια Λούκα. Πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου.

My Secret Santa

Ως φανατική του Virgin River, σίγουρα δεν θα χάσω αυτή τη χριστουγεννιάτικη ταινία, όπου η Αλεξάντρα Μπρέκενριτζ πρωταγωνιστεί σε έναν ανατρεπτικό και συγκινητικό ρόλο. Υποδύεται μία ζωηρή, ανύπαντρη μητέρα που, απελπισμένη για εργασία, μεταμφιέζεται σε άντρα για να καταφέρει να πιάσει δουλειά ως Άγιος Βασίλης σε ένα πολυτελές χειμερινό θέρετρο. Όμως, τα πράγματα περιπλέκονται όταν αρχίζει να ερωτεύεται τον διευθυντή του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει τόσο το μυστικό της όσο και η καρδιά της.

Στον ρόλο του ξενοδόχου συναντάμε τον υπέροχο Ράιαν Έγκολντ, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τία Μόουρι, Madison MacIsaac, Νταϊάνα-Μαρία Ρίβα και Ντομινίκ Φοξ. Πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου.

A Merry Little Ex-Mas

Στις χριστουγεννιάτικες ταινίες του Netflix έρχεται να προστεθεί και το A Merry Little Ex-Mas, με μία ιστορία γεμάτη χιούμορ και ένταση. Για πρωταγωνιστές έχει τους Αλίσια Σιλβερστόουν και τον Όλιβερ Χάντσον, αλλά συμμετέχουν πολλοί ταλαντούχοι ηθοποιοί όπως οι Τζαμίιλα Τζαμίλ, Πίρσον Φόντε και Μελίσα Τζόαν Χαρτ.

Η υπόθεση ακολουθεί την Kate, μια πρόσφατα διαζευγμένη γυναίκα που ελπίζει να ζήσει μια τελευταία τέλεια οικογενειακή Χριστουγεννιάτικη εμπειρία πριν βγάλει το σπίτι της προς πώληση. Όμως, ο πρώην σύζυγός της, Everett, καταφθάνει απρόσμενα με τη νεότερη και πετυχημένη νέα σύντροφό του, ανατρέποντας εντελώς τα σχέδια της Kate για τις γιορτές. Πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου.