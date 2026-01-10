Αυτά είναι τα ωραιότερα αρώματα με γιασεμί όλων των εποχών

Ρομαντικά, «καθαρά» και άκρως θηλυκά

Το γιασεμί δεν είναι απλώς μια νότα. Είναι το άρωμα των καλοκαιρινών βραδιών που μένουν χαραγμένες στο δέρμα, της θηλυκότητας που δεν χρειάζεται υπερβολές για να επιβληθεί, της κομψότητας που ψιθυρίζει αντί να φωνάζει. Το γιασεμί έχει τη μοναδική ικανότητα να μεταμορφώνεται: άλλοτε καθαρό και αέρινο, άλλοτε βαθύ, μεθυστικό και σχεδόν εθιστικό. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει διαχρονικό, ακαταμάχητο και απολύτως σύγχρονο. Ακολουθούν τα ωραιότερα αρώματα με γιασεμί, που σίγουρα αξίζουν μια θέση στην perfume wardrobe σου:

Τα καλύτερα αρώματα με γιασεμί

Nomade Eau de Parfum Naturelle, Chloé

Το Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle εισάγεται με δροσιστικό περγαμόντο, συνυφασμένο με το αισθησιακό απόλυτο αιγυπτιακό γιασεμί. Τα ακόρντα χουρμά τονώνουν το άρωμα, δίνοντας στο άρωμα μια γλυκιά πινελιά, πριν διαχυθεί σε μια ζεστή και φιλόξενη βάση από βανίλια και σανταλόξυλο.

J'adore Parfum d'Eau, Dior

Το J’adore Parfum d’eau απελευθερώνει άμεσα μια δροσερή λουλουδάτη αίσθηση χάρη στο νερολί από την περιοχή Vallauris, το οποίο χαρίζει όλη τη φρεσκάδα του, ενώ οι ηλιόλουστες νότες γιασεμιού Sambac συνδυάζονται με βελούδινες νότες κινεζικής μανόλιας.

Pure Jasmine Eau De Parfum, Trussardi

Οι νότες κορυφής του Pure Jasmine Eau De Parfum σχηματίζονται από περγαμόντο, αλμυρή συμφωνία πράσινου φιστικιού και νερολί. Η καρδιά του έχει άνθος champaca je, ένα πολυπόθητο είδος μανόλιας, γιασεμί και mugane. Η βάση του περιέχει νότες από πατσουλί, σανταλόξυλο και βανίλια, που προσφέρουν ζεστασιά και γλυκύτητα.

My Way Eau de Parfum, Giorgio Armani

Το άρωμα ανοίγει με γλυκό κιτρώδες περγαμόντο Καλαβρίας σε συνδυασμό με άνθος πορτοκαλιάς από την Αίγυπτο. Στη συνέχεια, εξαπλώνεται ένα μεθυστικό άρωμα από λευκά άνθη με κυρίαρχα το υπνωτιστικό γιασεμί και την τουμπερόζα. Το αισθησιακό φινάλε κινείται πάνω σε ένα κύμα από ζεστό ξύλο κέδρου, λευκό μόσχο και βανίλια από τη Μαδαγασκάρη.

Jasmine Sambac & Marigold Cologne Intense, Jo Malone

Στο Jasmine Sambac & Marigold Cologne Intense, η απαλή floral αίσθηση από τα πολυπόθητα μπουμπούκια γιασεμιού sambac έρχεται σε αντίθεση με το ζωηρό marigold, που περιβάλλεται από τη ζεστασιά της βανίλιας και του κεχριμπαριού.