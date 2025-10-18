5 ταινίες για να περάσεις ευχάριστα το Σαββατοκύριακο

Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να εφοδιαστείς με τα απαραίτητα και να απολαύσεις μία από τις ακόλουθες ταινίες

Αν αυτό το Σαββατοκύριακο σε βρει στο σπίτι, χωρίς η κοινωνικοποίηση να είναι στις προτεραιότητές σου, ξέρω πώς θα το περάσεις. Με καλό φαγητό, πολλές αγκαλιές με τον σκύλο σου και ταινίες. Το τρίπτυχο της επιτυχίας.

Οι streaming πλατφόρμες έχουν ταινίες που θα καλύψουν την ανάγκη σου να απολαύσεις κάτι πραγματικά καλό για την ώρα που θα αφιερώσεις. Εφοδιάσου με τα απαραίτητα, ξέρεις ποπκορν, σοκολάτες ή ότιδήποτε τραβάει η όρεξή σου και άφησε το κινητό στην άκρη.

Steve

Μία ταινία με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι στο Netflix, που νιώθω πως κάπως πέρασε απαρατήρητη, ενώ δεν θα έπρεπε. Εδώ ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται έναν διευθυντή οικοτροφείου που δίνει αγώνα για να κρατήσει την τάξη μεταξύ των μαθητών, που έχουν ζητήματα συμπεριφοράς. Η υπόθεση διαδραματίζεται σε ένα 24ωρο και έχει αρκετή ένταση. Ο Στιβ έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και το κλείσιμο του σχολείου, αλλά και τα δικά του προσωπικά προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία αντανακλώνται και στη συμπεριφορά του μέσα στις δύσκολες συνθήκες του σχολείου.

The Woman in Cabin 10

Από την ημέρα που κυκλοφόρησε στο Netflix, το ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια την Κίρα Νάιτλι σκαρφάλωσε γρήγορα στην κορυφή του ελληνικού Top10. Η δράση εκτυλλίσεται στο πολυτελές γιοτ Aurora Borealis, που κάνει το παρθενικό του ταξίδι. Αυτό καλείται να καλύψει η δημοσιογράφος Λο, η οποία καταλήγει να μπλέκει σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Βλέπει μία γυναίκα να πέφτει στη θάλασσα, αλλά το πλήρωμα κάνει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ό,τι πρέπει για την χαλαρή Κυριακή.

Highest 2 Lowest

Μία ταινία, της οποίας την ύπαρξη δεν γνώριζα μέχρι που έκανα αναζήτηση στην AppleTv+. Είναι παραγωγής Α24 σε σκηνοθεσία του Σπάικ Λι και πρωταγωνιστή τον Ντενζέλ Ουάσινγκτον. Εδώ υποδύεται έναν μεγιστάνα της μουσικής, που αναγκάζεται να δώσει λύτρα για να σώσει τον γιο του καλύτερου του φίλου από τους απαγωγείς του. Ο Σπάικ Λι περνάει ένα μήνυμα από αυτή την ταινία, που σίγουρα δεν είναι σε θέση να καταλάβουν όλοι. Το Highest 2 Lowest έχει τρομερή εικόνα, με φόντο τη Νέα Υόρκη, αλλά και καλή μουσική. Όχι σε όλες τις σκηνές. Ιδανική ταινία για καναπέ, φλις κουβέρτα και ποπ κορν.

Jane Austen Wrecked My Life

Στο Cinobo είναι διαθέσιμη η γαλλική rom-com Jane Austen Wrecked My Life, που θα σου κρατήσει ευχάριστη συντροφιά. Με φόντο το παριζιάνικο βιβλιοπωλείο Shakespeare & Company, η Αγκάτ έχει όνειρο να ζήσει έναν έρωτα που μοιάζει με μυθιστόρημα της Τζέιν Ώστιν και η απόλυτη φιλοδοξία της είναι να γίνει συγγραφέας. Για να τα καταφέρει θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανασφάλειές της και να βάλει τέλος στη σπατάλη της συναισθηματικής της ζωής. Είναι must-see ταινία.

Caramelo

Μία συγκινητική ταινία μας ήρθε από τη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή έναν υπέροχο σκύλο, τον Καραμέλο. Βρίσκεται στο Netflix και δικαίως βρίσκεται στο ελληνικό Top10. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συγκινηθείς με αυτή τη γλυκόπικρη ιστορία. Σε κάποια σκηνές μπορεί να σε πάρουν και τα ζουμιά. Κεντρικός χαρακτήρας εδώ είναι ο Πέδρο, ένας πολλά υποσχόμενος σεφ. Μία διάγνωση για την υγεία του, θα του αλλάξει τη ζωή. Αλλά ένας αδέσποτος σκύλος θα τον βοηθήσει να βρει την χαμένη του ελπίδα.