Αυτοί είναι οι 5 πιο δημοφιλείς οροί προσώπου με υαλουρονικό οξύ που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Το υαλουρονικό οξύ είναι, χωρίς αμφιβολία, το πιο πολυσυζητημένο skincare συστατικό αυτήν τη στιγμή. Από serum και κρέμες μέχρι μάσκες και boosters, το όνομά του κυριαρχεί στις λίστες με τα πιο δημοφιλή προϊόντα, κερδίζοντας τόσο τους skin experts όσο και τους beauty lovers. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη τάση, αλλά για ένα συστατικό-κλειδί που έχει καθιερωθεί ως «ο βασιλιάς της ενυδάτωσης», με αποτέλεσμα ένας ορός προσώπου με υαλουρονικό οξύ να υπάρχει σχεδόν σε κάθε ρουτίνα περιποίησης. Τι το κάνει όμως τόσο δημοφιλές;

Τι προσφέρει ένας ορός προσώπου με υαλουρονικό οξύ στην επιδερμίδα;

Το υαλουρονικό οξύ έχει την μοναδική ικανότητα να δεσμεύει έως και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό, λειτουργώντας σαν μαγνήτης υγρασίας για το δέρμα. Πώς μεταφράζεται αυτό; Βαθιά και διαρκής ενυδάτωση, λείανση των λεπτών γραμμών και πιο «γεμάτη» όψη της επιδερμίδας. Παράλληλα, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, βοηθώντας το δέρμα να συγκρατεί την υγρασία και να προστατεύεται από εξωτερικούς παράγοντες. Το αποτέλεσμα είναι μια επιδερμίδα πιο ελαστική, φωτεινή και ξεκούραστη, ανεξαρτήτως ηλικίας ή τύπου δέρματος.

Ορός προσώπου με υαλουρονικό οξύ: 5 must-try επιλογές

Mineral 89, Vichy-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με το ιαματικό μεταλλικό νερό της Vichy και υαλουρονικό οξύ, αυτό το σέρουμ ενισχύει τη λειτουργία του επιδερμιδικού φραγμού για να κάνει καθημερινά την επιδερμίδα πιο δυνατή απέναντι στις εξωτερικές επιθέσεις. Το αποτέλεσμα; Μέρα με τη μέρα, δείχνει πιο ενυδατωμένη, τονωμένη και λαμπερή.

Revitalift Filler Serum, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένος με 3 τύπους υαλουρονικού οξέος (μακρο,μικρο και μακράς διάρκειας υαλουρονικό οξύ), καθώς και με γλυκερίνη, αυτός ο ορός προσώπου ενυδατώνει άμεσα και λειαίνει την επιφάνεια της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα τη βοηθά να ανακτήσει τον όγκο της.

Génifique Ultimate Serum, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το Génifique Ultimate Serum έχει ενισχυθεί με τεχνολογία Beta Glucan-CM, εμπνευσμένη από το ιατρικό ενεργό συστατικό που είναι γνωστό ότι επιταχύνει την επανόρθωση της επιδερμίδας. Σε συνδυασμό με το υαλουρονικό οξύ, το εκχύλισμα γλυκόριζας και τα εμβληματικά κλάσματα πρεβιοτικών & προβιοτικών της Lancôme, αυτή η σύνθεση στοχεύει την ερυθρότητα και τις λεπτές γραμμές, προάγοντας μια πιο λεία επιδερμίδα.

Hyaluronic Acid 2% + Β5, The Ordinary-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η φόρμουλα περιέχει 5 μορφές υαλουρονικού οξέος, οι οποίες συμβάλλουν στην ενυδάτωση πολλαπλών στρωμάτων της επιφάνειας του δέρματος. Η σύνθεση περιέχει επίσης κεραμίδια, που υποστηρίζουν τον δερματικό φραγμό για να προστατεύσουν και να ενυδατώσουν το δέρμα.

Hyalu B5 Serum, La Roche-Posay-Απόκτησέ το εδώ

Το Hyalu B5 Serum με δύο τύπους καθαρού υαλουρονικού οξέως και βιταμίνη Β5 καταπολεμά τις ρυτίδες, την έλλειψη όγκου, ελαστικότητας, και την θαμπή και κουρασμένη όψη. Eπανορθώνει και «γεμίζει» την επιδερμίδα αποκαθιστώντας τον ενυδατικό φραγμό του δέρματος και ενεργοποιώντας την κυτταρική ανάπλαση.

