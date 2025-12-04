Είδα «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» και εγγυώμαι ότι αυτή τη χριστουγεννιάτικη ταινία, θα την απολαύσεις

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων είναι η ελληνική εκδοχή της κλασικής ιστορίας του Ντίκενς, που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν. Από σήμερα στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη λογοτεχνία ένα βιβλίο που να είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με το πνεύμα των Χριστουγέννων, όσο είναι το κλασικό και διαχρονικό παραμύθι του Καρόλου Ντίκενς, Α Christmas Carol. Το έχουμε δει να μεταφέρεται στην μεγάλη και μικρή οθόνη ουκ ολίγες φορές, αλλά ποτέ μέχρι πρότινος δεν είχαμε παρακολουθήσει την ελληνική εκδοχή του. Ο Λώρης Λοϊζίδης, όμως, που έγραψε το σενάριο, μαζί με τον Χρήστο Κανάκη που ανέλαβε τη σκηνοθεσία, το έκαναν πραγματικότητα και από σήμερα, «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», ηχούν στις ελληνικές αίθουσες. Αν θέλεις πραγματικά να παρακολουθήσεις μια συγκινητική χριστουγεννιάτικη ταινία, τότε εγγυώμαι ότι αυτή θα την απολαύσεις σίγουρα.

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, από το trailer και μόνο είχαν κερδίσει την προσοχή. Άλλωστε, ποιος δεν γνωρίζει το παραμύθι του Ντίκενς και ποιος δεν θέλει να δει μια χριστουγεννιάτικη ταινία που να διαδραματίζεται στα ορεινά και μαγευτικά χωριά της Ηπείρου. Η μυσταγωγία στην ολότητά της. Ο Λώρης Λοϊζίδης δημιούργησε ένα νοσταλγικό κινηματογραφικό παραμύθι, αποδεικνύοντας πως τα Χριστούγεννα είναι ίσως η πιο ωραία εποχή του χρόνου - όχι για τους στολισμούς, αλλά για την μαγεία που προσφέρουν. Όλοι θέλουμε να πιστέψουμε σε αυτή.

Η ιστορία μας λοιπόν ακολουθεί τον Λυκούργο, έναν πλούσιο, σκυθρωπό, απρόσιτο και φιλάργυρο άντρα, που έχει επιλέξει συνειδητά την απομόνωση. Περιφρονεί τους πάντες και αρνείται να δείξει καλοσύνη και συμπόνια στον οποιοδήποτε, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες. Πιστεύει πως όλοι είναι άξιοι της μοίρας τους και τους θεωρεί συμφεροντολόγους, που μοναδικό σκοπό τους είναι να τον εκμεταλλευτούν οικονομικά. Δεν παρεκκλίνει από αυτή τη στάση, ακόμα και όταν κινδυνεύουν ζωές.

Όμως όλα αλλάζουν όταν το βράδυ των Χριστουγέννων τον επισκέπτονται πρώτα ο πεθαμένος συνεταίρος του και μετέπειτα τρία πνεύματα - το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον - που τον οδηγούν σ’ ένα αποκαλυπτικό ταξίδι και τον φέρνουν αντιμέτωπο με αλήθειες που διστάζει να παραδεχτεί και με συνέπειες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει αν δεν αλλάξει ως άνθρωπος. Ο Λυκούργος έχει μια δεύτερη ευκαιρία να πετάξει τις αλυσίδες που τον βαραίνουν και να συναντήσει ξανά την χαμένη του ανθρωπιά. Γιατί ακόμα και οι πιο σκληροί άνθρωποι, μπορούν να την βγάλουν στην επιφάνεια.

Οι εικόνες, η μουσική και οι ερμηνείες είναι που κάνουν Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων μια απολαυστική ταινία. Όλα μαζί συνθέτουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα, που ζωντανεύει άρτια το αγαπημένο παραμύθι που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Θα γελάσεις, θα συγκινηθείς, αλλά κυρίως θα συνειδητοποιήσεις πως τίποτα δεν είναι το ίδιο αν δεν δίνεις και δεν λαμβάνεις αγάπη και γενναιοδωρία. Ειδικά στους καιρούς που ζούμε, δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο το μήνυμα του Ντίκενς για την αξία της ανθρωπιάς.

Ο Λώρης Λοϊζίδης ως Λυκούργος είναι εξαιρετικός. Εκφράσεις, βλέμματα, συναισθήματα, σε όλα είναι απολαυστικός. Ειδικά στο φινάλε δεν κατάφερα να μην δακρύσω από τη συγκίνηση. Από ένας απαθής ηλικιωμένος, έγινε ξανά ένα παιδί, ανυπόμονο να ρουφήξει τη χαμένη του ζωή. Το αποτέλεσμα βέβαια ανήκει σε όλους τους ηθοποιούς: τον Γιάννη Μπέζο, τον Ορέστη Χαλκιά, την Γιούλικα Σκαφιδά, τον Κωνσταντίνο Δανίκα, τον Τάσο Παλαντζίδη, τον Κώστα Κορωναίο, τον Δημήτρη Καπετανάκο, την Αμαλία Καβάλη και τον Τάσο Κωστή. Όλοι τους είναι ένας κι ένας σε αυτή τη ταινία. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία για όλη την οικογένεια, οπότε πάρε τους αγαπημένους σου και πηγαίνετε να απολαύσετε την μαγεία των γιορτών.