Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Αυτές τις 5 ταινίες δεν τις χάνουμε με τίποτα

Αναμένεται να κάνουν επιτυχία

To 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης, στο Λίντο, και θα διαρκέσει έως και τις 6 Σεπτεμβρίου. Την αυλαία άνοιξε η ταινία του Πάολο Σορεντίνο, ‘La Grazia’, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις, ενώ σήμερα θα προβληθεί και το ‘Bugonia’ του Γιώργου Λάνθιμου. Φέτος, απαρτίζεται από σπουδαίες ταινίες, που είναι κάπως δεδομένη η επιτυχία τους, πολλές εκ των οποίων ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη σεζόν. Ανάμεσά τους και τις πέντε ακόλουθες:

Frankenstein

Το εμβληματικό γοτθικό μυθιστόρημα της Μέρι Σέλεϊ, που από το 1818 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να συναρπάζει κοινό και δημιουργούς, είναι από τις ταινίες που περιμένουμε δια καώς. Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το οραματιζόταν δεκαετίες, αφού από το 2007 είχε την επιθυμία να διασκευάσει το ομώνυμο μυθιστόρημα - και επιτέλους έγινε πράξη. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του ιδιοφυούς επιστήμονα, Βίκτορ Φρανκενστάιν, ο οποίος αποφασίζει να κάνει ένα πείραμα, δημιουργώντας ένα τερατώδες πλάσμα. Ο Όσκαρ Άιζακ υποδύεται τον Βίκτορ και ο Τζέικομπ Ελόρντι το τέρας του. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Οκτωβρίου, ενώ στις 7 Νοεμβρίου θα γίνει διαθέσιμη στο Netflix.

A House of Dynamite

H Κάθριν Μπίγκελοου, που έχει να κάνει ταινία από το 2017, δίνει ραντεβού στους κινηματογράφους και στη συνέχεια στο Netflix, με ένα πολιτικό θρίλερ. Το ‘A House of Dynamite’ περιγράφεται ως μια σωματική και έντονα φορτισμένη απεικόνιση μιας γεωπολιτικής κρίσης υψηλών διακυβεύσεων. Η υπόθεση καταπιάνεται με ένα τρομακτικό ενδεχόμενο: ένας και μόνο πύραυλος, χωρίς γνωστή προέλευση, εκτοξεύεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός αυτό πυροδοτεί έναν αγώνα δρόμου για μια ομάδα καίριων προσώπων, οι οποίοι καλούνται να εντοπίσουν ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση και να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Πρωταγωνιστούν οι Ίντρις Έλμπα, Ρεμπέκα Φέργκιουσον και Γκάμπριελ Μπάσο.

Father Mother Sister Brother

Ο Τζιμ Τζάρμους επιστρέφει έξι χρόνια αργότερα, με ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο για οικογενειακές σχέσεις. Τρεις ιστορίες που εξερευνούν τις σχέσεις μεταξύ ενηλίκων παιδιών, των απόμακρων γονιών τους (είτε ενός είτε και των δύο), καθώς και μεταξύ των ίδιων των αδελφών. Κάθε ένα από τα τρία κεφάλαια διαδραματίζεται στο παρόν, και το καθένα σε διαφορετική χώρα: Το Father εκτυλίσσεται στη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ. Το Mother στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Το Sister Brother στο Παρίσι της Γαλλίας. Η ταινία λειτουργεί ως μελέτη χαρακτήρων θα έλεγε κανείς: σιωπηλή, παρατηρητική και χωρίς διάθεση ηθικής κρίσης. Πρόκειται για μια κωμωδία, με έντονες όμως δόσεις μελαγχολίας που διαπερνούν τη δράση. Πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Μαγίμ Μπιάλικ, Βίκι Κρίεπς.

No Other Choice

Αναμφίβολα από τις ταινίες που έχουν κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των θεατών. Το No Other Choice του Παρκ Τσαν-Γουκ ενδεχομένως να το δούμε και στα Όσκαρ, αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό μπροστά μας. Η μαύρη κωμωδία βασίζεται στο μυθιστόρημα 'The Ax' του Ντόναλντ Γουέστλεϊκ, και ακολουθεί τον Man Soo που εντελώς ξαφνικά απολύεται από τη θέση που είχε για 25 χρόνια. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται στην πορεία, πως για να βρει μια νέα δουλειά, πρέπει να μην ακολουθήσει την πεπατημένη. Στον ρόλο βρίσκουμε τον Λι Μπιουνγκ-Χουν, τον κακό του Squid Game.

After the Hunt

Η Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφει με το ψυχολογικό και δραματικό θρίλερ ‘After the Hunt’, σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο και σενάριο της Νόρα Γκάρετ. Υποδύεται μια καθηγήτρια που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεγάλου σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης. Στο πλευρό της βρίσκονται οι Άντριου Γκάρφιλντ και Άγιο Εντεμπίρι, ενώ εμφανίσεις κάνουν και οι Μάικλ Στούλμπαργκ και Κλόι Σεβινί. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη για ανηλίκους (R-rated). Στις κινηματογραφικές αίθουσες θα κυκλοφορήσει στις 17 Οκτωβρίου.