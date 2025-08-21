4 ταινίες στο Ertflix για να μη σκέφτεσαι τις καλοκαιρινές διακοπές που τελείωσαν

Πάρε θέση στον καναπέ σου και βάλε Ertflix το Σαββατοκύριακο που έρχεται

Έχεις γυρίσει από τις καλοκαιρινές διακοπές και προσπαθείς (μάταια ακόμα) να προσαρμοστείς στην καθημερινότητα. Αν έχεις την ανάγκη να σε δει λίγο το σπίτι σου και να μην χρειαστεί να κάνεις απολύτως τίποτα, τότε το Ertflix είναι ο σωτήρας σου. Μία καλή ταινία ποτέ δεν είναι κακή ιδέα. Γι'αυτό σου προτείνουμε τέσσερις ταινίες για να περάσεις αναίμακτα αυτό το Σαββατοκύριακο, μέχρι να αρχίσεις ξανά τους μαραθώνιους στις σειρές.

Hachiko

Από τις πιο ωραίες και σούπερ συγκινητικές ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει στην μεγάλη οθόνη. Το Hachiko είναι διαθέσιμο στο Ertflix (και θα είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου). Η ταινία είναι remake της ιαπωνικής παραγωγής Hachikō Monogatari που κυκλοφόρησε το 1987 και βασίζεται στην αληθινή ιστορία ενός Akita, του Hachikō, που περίμενε πιστά τον αφέντη του επί καθημερινής βάσεως, ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Στην αμερικανική εκδοχή, ο Πάρκερ βρίσκει στον δρόμο έναν σκύλο Ακίτα. Αρχικά, αναζητά τους ιδιοκτήτες του για να τον επιστρέψει, όμως καταλήγει να δένεται μαζί του και έτσι αποφασίζει να τον κρατήσει. Κάθε μέρα ο σκύλος, τον ακολουθεί μέχρι να πάρει το τρένο για τη δουλειά του και τον περιμένει το απόγευμα, την ώρα που επιστρέφει. Κάποια μέρα, όμως, ο Πάρκερ δεν επιστρέφει. Ο Χάτσικο δείχνει την αφοσίωσή του, καθώς για τα επόμενα εννέα χρόνια δεν αλλάζει την συνήθειά του αυτή - τον περιμένει να γυρίσει.

The Bounty Hunter

Για κάτι πιο ανάλαφρο, θα βρεις στο Ertflix την rom-com με την Τζένιφερ Άνιστον και τον Τζέραρντ Μπάτλερ. Το The Bounty Hunter είναι ιδανικό για να ξεχαστείς που οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν. Η υπόθεση ακολουθεί έναν κυνηγό επικηρυγμένων που μαθαίνει πως ο επόμενος στόχος του είναι η πρώην σύζυγός του, μια δημοσιογράφος που εργάζεται για τη συγκάλυψη ενός φόνου. Σύντομα μετά την επανασύνδεσή τους, θα βρεθούν να παλεύουν για τη ζωή τους.

Seven Years in Tibet

Μπραντ Πιτ και Ertflix πάνε μαζί, με το πολύ καλό Seven Years in Tibet να είναι διαθέσιμο για λίγες ημέρες ακόμα, οπότε μην χάνεις χρόνος. Η υπόθεση ακολουθεί την αληθινή ιστορία του Αυστριακού ορειβάτη και πρώην μέλους των SS, Χάινριχ Χάρερ, ο οποίος εγκατέλειψε τη δράση του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και δραπέτευσε από βρετανικό στρατόπεδο αιχμαλώτων στην Ινδία και φτάνει στο Θιβέτ. Εκεί έγινε δάσκαλος δάσκαλος και φίλος του 14ου Δαλάι Λάμα και ο δεσμός που αναπτύχθηκε μεταξύ τους οδήγησε τον εγωιστή Χάρερ σε μια συναισθηματική και πνευματική αφύπνιση.

Secret Window

Το Σαββατοκύριακο βάλε Ertflix για να δεις τον Τζόνι Ντεπ να υποδύεται έναν διάσημο συγγραφέα μυθιστορημάτων θρίλερ, τον Μορτ Ρέινι, ο οποίος περνά μια δύσκολη περίοδο λόγω διαζυγίου. Αποφασίζει να απομονωθεί σε ένα μοναχικό σπίτι στη λίμνη, μέχρι που ένας περίεργος τύπος από τον Αμερικάνικο νότο, που αυτοαποκαλείται Τζον Σούτερ, του ζητά να παραδεχθεί ότι έκλεψε μία ιστορία του. Αυτό που θέλει είναι να κυκλοφορήσει ξανά με διαφορετικό τέλος. Όταν η ένταση κλιμακώνεται και αρχίζουν να εμφανίζονται ανεξήγητα γεγονότα, ο Μορτ συνειδητοποιεί ότι αυτός ο άνδρας δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται.