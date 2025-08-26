Τα λευκά sneakers από τα Zara που θα φορέσεις με τα πάντα αυτό το φθινόπωρο
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
26 Αυγούστου 2025
Αν θα έπρεπε να διαλέξουμε ένα ζευγάρι sneaker που ταιριάζει με κάθε τι στην γκαρνταρόμπα μας και δεν μπορεί να λείπει από αυτήν, αυτό θα ήταν σίγουρα ένα ζευγάρι λευκά sneakers. Άνετο και ευέλικτο, μπορεί να συνδυαστεί με αμέτρητους τρόπους, με κομμάτια μονόχρωμα, με χρώματα αλλά και prints, είναι ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας και δίνει κομψά vibes σε κάθε outfit.
Με μία έρευνα για τα λευκά sneakers που θα φοράμε όλο το φθινόπωρο, ανακαλύψαμε ένα ζευγάρι από τα καταστήματα Zara, με μίνιμαλ σχεδιασμό που σίγουρα αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου.
Δες εδώ
Θα τα φορέσεις στην επιστροφή σου στο γραφείο με τα ρομαντικά σου φορέματα θα τα ταιριάξεις με power suits αλλά θα τα φορέσεις και με athleisure looks, για τις χαλαρές σου βόλτες στην πόλη.
Κοστίζουν μόλις 22,95 ευρώ, έχουν μια διακριτική λεπτομέρεια με διακοσμητικά γαζιά σε αντίθεση στο επάνω μέρος και μπορείς είτε να τα διακοσμήσεις με χρωματιστά κορδόνια και charms για πιο fun styling, είτε να τα αφήσεις ως έχουν για μια πιο μίνιμαλ εμφάνιση.
Δες εδώ
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.
Διαβάζονται Τώρα
- Σεπτέμβριος: 4 ζώδια ανοίγουν νέο κεφάλαιο στη ζωή τους - Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη
- Όσοι έχουν υψηλό EQ χρησιμοποιούν αυτή την απλή ερώτηση για να σκέφτονται καθαρότερα και να βρίσκουν νόημα στη δουλειά και τη ζωή
- Η Ρόζι Χάντινγκτον με pantless look στη νέα καμπάνια της είναι ο λόγος που ανυπομονούμε να κατεβάσουμε τα δερμάτινά μας