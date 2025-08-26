Τα λευκά sneakers από τα Zara που θα φορέσεις με τα πάντα αυτό το φθινόπωρο

Τα λευκά sneakers είναι σίγουρα ένα από τα item – κλειδιά της γυναικείας γκαρνταρόμπας

Αν θα έπρεπε να διαλέξουμε ένα ζευγάρι sneaker που ταιριάζει με κάθε τι στην γκαρνταρόμπα μας και δεν μπορεί να λείπει από αυτήν, αυτό θα ήταν σίγουρα ένα ζευγάρι λευκά sneakers. Άνετο και ευέλικτο, μπορεί να συνδυαστεί με αμέτρητους τρόπους, με κομμάτια μονόχρωμα, με χρώματα αλλά και prints, είναι ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας και δίνει κομψά vibes σε κάθε outfit.

Με μία έρευνα για τα λευκά sneakers που θα φοράμε όλο το φθινόπωρο, ανακαλύψαμε ένα ζευγάρι από τα καταστήματα Zara, με μίνιμαλ σχεδιασμό που σίγουρα αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου.



Zara

Θα τα φορέσεις στην επιστροφή σου στο γραφείο με τα ρομαντικά σου φορέματα θα τα ταιριάξεις με power suits αλλά θα τα φορέσεις και με athleisure looks, για τις χαλαρές σου βόλτες στην πόλη.

Κοστίζουν μόλις 22,95 ευρώ, έχουν μια διακριτική λεπτομέρεια με διακοσμητικά γαζιά σε αντίθεση στο επάνω μέρος και μπορείς είτε να τα διακοσμήσεις με χρωματιστά κορδόνια και charms για πιο fun styling, είτε να τα αφήσεις ως έχουν για μια πιο μίνιμαλ εμφάνιση.