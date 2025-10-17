H Βερονίκ Νικανιάν αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας ανδρικής ένδυσης της Hermès, μετά από 37 χρόνια

Μια από τις πιο σταθερές παρουσίες στον χώρο της υψηλής ραπτικής γράφει τον επίλογο μιας εντυπωσιακής πορείας

Η Βερονίκ Νικανιάν, 37 χρόνια τώρα βρίσκεται στο τιμόνι της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ανδρικής σειράς του οίκου Hermès, τώρα όμως αυτό το κεφάλαιο «κλείνει» επισήμως.

Η τελευταία της συλλογή θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2026, ενώ ο διάδοχός της αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Η Νικανιάν αξίζει να πούμε ότι εντάχθηκε στον οίκο Hermès το 1988 και, ύστερα από την πρόσκληση του Jean-Louis Dumas ανέλαβε την ανδρική σειρά του οίκου. Έπειτα, καθιερώθηκε ως η μακροβιότερη δημιουργική διευθύντρια στον χώρο της μόδας.

H Βερονίκ Νικανιάν αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας ανδρικής ένδυσης της Hermès

«Συγχαρητήρια στη Βερονίκ Νικανιάν για τα 37 χρόνια της Hermès. Είμαι τόσο περήφανος που συνεργάστηκα μαζί σου και χαίρομαι που σε θεωρώ φίλη. Ανυπομονώ να δω πού θα σε πάει η ζωή στη συνέχεια, ελπίζω να ξεκινήσεις με ένα ωραίο ποτήρι κόκκινο κρασί, καλό φαγητό και λίγο χρόνο ελεύθερο που τόσο αξίζεις» έγραψε στο Instagram post του ο Αντιπρόεδρος Τύπου της Hermès

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro για την απόφαση της αποχώρησή της εξήγησε:

«Ο Hermès μου έδωσε την ευκαιρία να επιλέξω εγώ τη σωστή στιγμή. Και αυτή η στιγμή είναι τώρα»

Παρά τα τόσα χρόνια, η Βερονίκ δεν έμιενε ποτέ στάσιμη. Όπως είχε δηλώσει παλαιότερα: «Δεν με ενδιαφέρει η μόδα για τη μόδα. Ο Hermès μάς επιτρέπει να παίρνουμε τον χρόνο μας. Να δημιουργούμε με ψυχή, με αγάπη, με σκέψη».

Οι επιδείξεις της δεν περιορίζονταν απλώς σε παρουσιάσεις ρούχων – ήταν μια εξερεύνηση της ανδρικής ταυτότητας, της αισθητικής και του τρόπου ζωής. Η δική της ματιά, γεμάτη ευαισθησία και αίσθηση ισορροπίας, άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στον οίκο και στον χώρο της μόδας γενικότερα.