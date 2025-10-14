Ο οίκος την όρισε Chief Creative Officer

Η Μαρία Γκράτζια Κιούρι, γνωστή για την αισθητική της που συνδυάζει θηλυκότητα και δυναμισμό, αναλαμβάνει τη θέση της Chief Creative Officer στον οίκο Fendi, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού οίκου.

Οι φήμες που ήθελα την Κιούρι να διαδέχεται τον Κιμ Τζόουνς, ο οποίος αποχώρησε τον Οκτώβριο, επιβεβαιώθηκαν. Η σχεδιάστρια η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε τη θητεία της στον οίκο Dior, θα φέρει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στον οίκο, θα επεκτείνει το όραμά του και θα χαράξει σίγουρα μια φρέσκια ιστορία στον Fendi.

Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι επιστρέφει στις «ρίζες» της -Η ανακοίνωση του οίκου Fendi

Η σχέση της σχεδιάστριας με τον οίκο βέβαια αξίζει να πούμε πως «μετρά» δεκαετίες. Γεννημένη στη Ρώμη, η Κιουρί σπούδασε στο Istituto Europeo di Design και μπήκε στον οίκο το 1989 ως σχεδιάστρια των αξεσουάρ. Εκεί γνώρισε και τον Πιερπάολο Πιτσόλι, με τον οποίο δημιούργησαν εμβληματικά κομμάτια όπως τη διάσημη Baguette bag, το αξεσουάρ που άλλαξε την ιστορία της τσάντας.

«Επιστρέφω στη Fendi με τιμή και χαρά, στο σπίτι όπου έμαθα τι σημαίνει δημιουργία και συνεργασία. Πάντα πίστευα πως η Fendi είναι ένα φυτώριο ταλέντων και ιδεών, γεμάτο έμπνευση» δήλωσε η ίδια.

Η πρώτη συλλογή της Κιούρι για τη Fendi αναμένεται να παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο, στο Μιλάνο, για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.



«Το ταλέντο και το όραμά της θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της κληρονομιάς του Fendi, στη διαμόρφωση των μελλοντικών ταλέντων στον οίκο και στην εμβάθυνση της δέσμευσής μας στην ιταλική δεξιοτεχνία» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οίκου Fendi, Ramon Ros.