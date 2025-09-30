Fendi: Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τον δημιουργικό της ρόλο – Τι σηματοδοτεί αυτή η ιστορική στιγμή για τον οίκο

Η είδηση ότι η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου Fendi σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον ιστορικό ιταλικό οίκο

Την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, η τελευταία ενεργή σχεδιάστρια της οικογένειας Fendi θα αποσυρθεί από τη θέση της, χωρίς όμως το όνομα αυτού ή αυτής που πρόκειται να τη διαδεχθεί να έχει ακόμη γίνει γνωστό και, μπορεί ακόμη να μην έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση, φήμες θέλουν τη Maria Grazia Chiuri, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε τη θητεία της στον οίκο Dior, να είναι ανάμεσα στα επικρατέστερα ονόματα.

Όποιο κι αν είναι το όνομα του νέο καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου πάντως, θα συνεργάζεται στενά με τη Silvia Venturini Fendi αφού ως Επίτιμη Πρόεδρος, θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο. Με τη νέα της ιδιότητα, θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της κληρονομιάς του οίκου, συνεχίζοντας παράλληλα να υποστηρίζει το εμπορικό σήμα παγκοσμίως και να προωθεί την πλούσια ιστορία της Fendi, την εξαιρετική δεξιοτεχνία και τον κόσμο του Fendi Casa.

Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τον δημιουργικό της ρόλο στον οίκο Fendi

«Αυτά ήταν πραγματικά συναρπαστικά χρόνια, ένα ταξίδι που έκανα και στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδερφών της. Η καρδιά μου στρέφεται στον Karl, έναν εξαιρετικό δάσκαλο που μου χάρισε την τιμή να εργαστώ στο πλευρό του, διδάσκοντάς με την τέχνη του να μοιράζομαι, μια καθοριστική ιδιότητα στην ιστορία των γυναικών της οικογένειάς μου, ενώ παράλληλα με καθοδήγησε να καλλιεργήσω και να προστατεύσω το δικό μου δημιουργικό όραμα, ώστε στη συνέχεια να μπορέσω να πετάξω μόνη μου.

»Τι υπέροχο ταξίδι ήταν, όχι μόνο δημιουργικά αλλά και από ανθρώπινη άποψη: πρώτα μέσα από τον δεσμό μου με τον Karl Lagerfeld, στη συνέχεια με την Kim Jones και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, με την φανταστική μου ομάδα, η οποία με τα χρόνια έχει γίνει μέρος της οικογένειάς μου», δήλωσε η Silvia Venturini Fendi.

Τι σηματοδοτεί αυτή η ιστορική στιγμή για τον οίκο

Μπορεί μία πλούσια και γεμάτη δημιουργίες εποχή να κλείνει αλλά το μέλλον προμηνύεται εξίσου συναρπαστικό.

«Από το 1992, η Silvia έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση της δημιουργικής κατεύθυνσης της FENDI και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διεθνή επιτυχία της μάρκας. Το όραμά της έχει καθοδηγήσει τον οίκο από τις ρωμαϊκές βιοτεχνικές της ρίζες στο μέλλον, με αποκορύφωμα τον εορτασμό της 100ής επετείου του. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τα νέα έργα που θα ηγηθεί η Silvia στη νέα της θέση, συμβάλλοντας όχι μόνο στην κληρονομιά και τις αξίες του οίκου αλλά και στον κόσμο του Design και της Χειροτεχνίας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ramon Ros, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FENDI.



Μία εποχή κλείνει, αλλά το μέλλον προμηνύεται εξίσου συναρπαστικό με το μόνο σίγουρο να είναι ότι η ιστορία της Fendi θα συνεχίσει να γράφεται με έντονο ενδιαφέρον και διαχρονική φινέτσα.