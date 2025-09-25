Ο οίκος Fendi έκανε «βουτιά» στο χρώμα -Οι νέες Peekaboo bags γεμάτες λάμψη, οι 3D λεπτομέρειες και τα παιχνιδιάρικα charms

Η Fendi παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, γεμάτη χρώμα και λουλουδένια μοτίβα, γεωμετρικά σχήματα και υφές

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του οίκου Fendi στο Μιλάνο ενώ η πασαρέλα ήταν στημένη σε έναν μεγάλο χώρο γεμάτο με πολύχρωμα μπλοκ, δημιουργώντας ένα σκηνικό που έμοιαζε με playground, ιδανικό για να αναδειχθεί η διάθεση της ίδιας της συλλογής.

«Σκεφτόμουν τα παιδικά ρούχα, επειδή έχω μια μεγάλη οικογένεια και η κόρη μου είναι έγκυος σε δίδυμα», είπε στα παρασκήνια η Silvia Venturini Fendi, όπως διαβάζουμε στην The Guardian.

Ο οίκος Fendi έκανε «βουτιά» στο χρώμα

Η χρωματική παλέτα της συλλογής είχε λευκούς τόνους αλλά κυρίως έντονα χρώματα που όντως θύμιζαν μια παιχνιδιάρικη συλλογή. Από τιρκουάζ μέχρι κόκκινο και από ροζ μέχρι παστέλ χρώματα, το τελικό αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό αφού ισορροπούσε άρτια με τις φλοράλ και 3D λεπτομέρειες, τις πούλιες, τα κροσέ φινιρίσματα αλλά και τα σουρεαλιστικά charms.

Από athleisure style έως υψηλής ραπτικής κομμάτια η συλλογή ήταν ένα μείγμα με μια άκρως μοντέρνα αισθητική, συνάμα όμως αναδείκνυε τη δεξιοτεχνία του οίκου σε διάφορες υφές όπως είναι το δέρμα.

Στη συλλογή όμως αν κάτι ξεχωρίσαμε πιο πολύ από κάθε τι άλλο, ήταν οι τσάντες. Είδαμε τις νέες Fendi Peekaboo, οι οποίες κατέκλυσαν τα social media καθώς με τις εσωτερικές επενδύσεις τους, διακοσμημένες με πούλιες και λαμπερές λεπτομέρειες, τόνιζαν το χαρακτηριστικό εφέ «peek» της τσάντας και έγιναν το επίκεντρο της προσοχής των καλεσμένων – και όχι μόνο.

Η Fendi Peekaboo να σου θυμίσουμε πως παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2008 και φυσικά έχει γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά σχέδια του οίκου. Τώρα επαναπροσδιορίζεται και με την εσωτερική της επένδυση και φανερώνει ένα εντελώς νέο «πρόσωπο», πιο περιπετειώδες και πιο χρωματιστό. Φυσικά όμως δεν έλειψαν και οι πιο σουρεαλιστικές επιλογές, οι crochet τσάντα, τα oversized σχέδια με τα charms, τις χάντρες, τα τρισδιάστατα λουλούδια και τα γεμάτα χάντρες χερούλια.