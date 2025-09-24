Οι δρόμοι του Μιλάνου γέμισαν τεράστια πασχαλινά αυγά χάρη στη Diesel

Οι οίκοι μόδας επιλέγουν έναν διαφορετικό, σχεδόν αντισυμβατικό τρόπο να παρουσιάσουν τις συλλογές του, με την Diesel να μην αποτελεί εξαίρεση.

Αυτή τη φορά για την επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, η Diesel ξέφυγε από τα συνηθισμένα και αντί για ένα παραδοσιακό show σε πασαρέλα επέλεξε να πραγματοποιήσει μια ανοιχτή παρουσίαση σε 18 «μυστικά» spots του Μιλάνου, με διαφανή αυγά να «κρύβουν» μέσα τους τα κομμάτια της νέας collection.

Η Diesel μετέτρεψε την Εβδομάδα Μόδας σε θεματικό παιχνίδι - Το κυνήγι πασχαλινών αυγών στους δρόμους του Μιλάνου

Ο Glenn Martens εμπνεύστηκε από τον Βέλγο σχεδιαστή Jurgi Persoons, του οποίου η παρουσίαση την άνοιξη του 2001 στο Παρίσι περιείχε μοντέλα τυλιγμένα σε διάφανα ακρυλικά αυγά, φωτισμένα από μέσα με χριστουγεννιάτικα φώτα και ντυμένα με διαφανή, ανακλαστικά υφάσματα. Αυτή η σουρεαλιστική εγκατάσταση δεν είχε περάσει απαρατήρητη και τώρα, υπό τη δημιουργική επιμέλεια του Martens, βρήκε ένα νέο πλαίσιο.

Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλους οίκους υψηλής ραπτικής που πραγματοποιούν ιδιωτικές επιδείξεις και φαντασμαγορικά events, στην περίπτωση του «show» της Diesel δεν υπήρχε VIP pit, αντιθέτως η πρωτόγνωρη δράση, αν θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν ανοιχτή και δωρεάν προς το κοινό.

Σαν κυνήγι πασχαλινών αυγών, τα πρώτα πέντε άτομα που θα έβρισκαν όλα τα αυγά κέρδιζαν μια πλήρη εμφάνιση της επιλογής τους, προσαρμοσμένη μόνο για αυτά. Η Diesel, για άλλη μια φορά, απέδειξε ότι το μήνυμά της ήταν μεγαλύτερο από την παράδοση της Εβδομάδας Μόδας.